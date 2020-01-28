Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

с чего всё началось

Еще одним из факторов, будоражащих цены, станет усиление контроля за производством и продажей мясных и молочных продуктов по системе прослеживаемости «Меркурий». Кроме того, с лета 2020 года станет обязательной цифровая маркировка молока, что также не будет способствовать снижению цены.

Эксперты прогнозируют повышение цены на мясо и молоко в России

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