Экономика
Национальное Аграрное АгентствоЭксперты прогнозируют повышение цены на мясо и молоко в России
Еще одним из факторов, будоражащих цены, станет усиление контроля за производством и продажей мясных и молочных продуктов по системе прослеживаемости «Меркурий». Кроме того, с лета 2020 года станет обязательной цифровая маркировка молока, что также не будет способствовать снижению цены.
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с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известия27 января в 16:01
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