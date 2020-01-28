Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.

с чего всё началось

В 2020 году молочная и мясная продукция в стране может подорожать на 12%.

В России молоко и мясо могут подорожать на 12%

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Здоровье Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.

Здоровье ФАС проверит рекламу об эффективности «Арбидола» против коронавируса Глава управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина отметила, что в инструкции к соответствующему препарату указано, что он может быть эффективен при борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, однако это достоверно не установлено.

Энергетика Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.

Футбол Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль» Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.

Технологии Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет за собой использование приложения WhatsApp.