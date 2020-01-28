Экономика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейВ России молоко и мясо могут подорожать на 12%

В 2020 году молочная и мясная продукция в стране может подорожать на 12%.
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с чего всё началось

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.
Известия27 января в 16:01

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Уханьский коронавирус может подстегнуть интерес к мясу из пробирки

News.ru29 января в 11:54

Цены на молоко поднимутся, частники исчезнут с рынка

Московский Комсомолец28 января в 12:56

«Известия»: молоко и мясо могут подорожать на 12%

ТАСС27 января в 17:15

Аналитики сообщили, что молоко и мясо в России могут подорожать на 12%

Газета.Ru28 января в 01:47

«Известия»: эксперты прогнозируют подорожание мяса и молока в России

РИА Новости27 января в 20:26

Эксперты предрекли рост цен на мясо и молоко в 2020 году в России

Известия27 января в 18:45

Производители оценили прогноз о подорожании молока и мяса в 2020 году

РБК28 января в 07:24
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