Экономика
Общественная служба новостейВ России молоко и мясо могут подорожать на 12%
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с чего всё началось
Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года.Известия27 января в 16:01
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Политика
О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан
Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Политика
Парламентарии России и Беларуси обсудят нерешенные вопросы
На встрече 31 января Сергей Румас и Михаил Мишустин затронули ключевые моменты двусторонних отношений Белорусское и российское правительства в ближайшее время проведут встречу в Москве, на которой обсудят все нерешенные вопросы, в том числе и в сфере энергетики.
Технологии
В Китае разработан экспресс-тест для выявления коронавируса
С помощью экспресс-теста, как утверждают китайские специалисты, возможно за 8-15 минут выявить коронавирус 2019-nCoV в организме.
Шоу-бизнес
Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус
Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Хоккей
«Амур» прервал 6-матчевую победную серию ЦСКА
Происшествия
У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус
У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
Общество
Россия прекратила авиасообщение с Китаем
Российская Федерация с 1 февраля приостанавливает авиасообщение с Китаем.
Политика
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Политика
Сюткин отреагировал на запрет въезда на Украину
Российский певец Валерий Сюткин в разговоре с "Газетой.Ru" прокомментировал решение СБУ запретить ему въезд на территорию Украины.
Общество
С 1 февраля увеличатся социальные выплаты
Индексация составит 3%, что соответствует индексу роста цен в 2019 году Согласно единому порядку индексации социальных выплат, ежегодно в феврале повышают размеры всех федеральных выплат и пособий, в том числе и те, которые выплачивает Пенсионный фонд.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ: за крушением MH-17 стоят спецслужбы Украины
Летом 2014 года украинское командование незадолго до крушения малазийского Boeing секретно отправило в зону «АТО» несколько своих ЗРК, рассказал перешедший на сторону РФ экс-сотрудник СБУ подполковник Василий Прозоров.
Армия и оружие
Концерн «Алмаз-Антей» покажет в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»
В сообщении пресс-службы говорится, что концерн впервые покажет масштабные модели ЗРК «Викинг» и зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о состоянии заболевших коронавирусом
Роспотребнадзор рассказал о состоянии людей - носителей коронавируса, находящихся в России.
Политика
В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента
«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Наука
Лекарство от почечной недостаточности облегчает симптомы аутизма
Назначаемое при почечной недостаточности и гипертонии лекарство буметанид оказалось эффективным в терапии больных аутизмом.
Транспорт
Главе Верхневолжья показали новые автобусы
Здоровье
В Чехии от эпидемии гриппа умерли 12 человек
Глава гигиенической службы Чехии Эва Готтвальдова заявила, что в стране 12 человек умерли от осложнений, связанных с гриппом.
Футбол
Цорн рассказал о трансферных планах «Спартака» на эту зиму
В «Спартаке» рассказали о том, какую позицию команда рассчитывает усилить в зимнее трансферное окно.
Политика
Помпео сказал, как долго продлятся антироссийские санкции США
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео считает, что непрекращающиеся обстрелы народных республик Донбасса – это «усилия Украины по установлению мира».