Экономика
Vologda-poisk.ruВ России может быть проведена деноминация рубля
На территории Российской Федерации предложили провести деноминацию рубля. Такой идеей загорелся глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.
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с чего всё началось
С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.Ведомости09 июля в 17:12
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