С идеей деноминации российской валюты в 100 раз неожиданно выступил известный российский аналитик – руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

с чего всё началось

На территории Российской Федерации предложили провести деноминацию рубля. Такой идеей загорелся глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.

В России может быть проведена деноминация рубля

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