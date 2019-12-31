с чего всё началось

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами, а также допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".

В России может быть создана новая госкорпорация «Росшельф»

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