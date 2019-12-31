Общество
Российская газетаВ России может быть создана новая госкорпорация «Росшельф»
На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами, а также допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".
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с чего всё началось
«Проект <…> предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе Российской Федерации в арктических и дальневосточных морях, представление госкорпорацией интересов РФ в проектах, направленных на добычу углеводородов на континентальном шельфе страны в арктических и дальневосточных морях», — указано в документе, представленном на сайте нормативных актов.Daily Storm09:45
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