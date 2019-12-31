с чего всё началось

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами, а также допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".

В России может быть создана новая госкорпорация «Росшельф»

Происшествия В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.

Экономика В Петербурге новых компаний становится меньше Самой крупной зарегистрированной компанией в городе стал "Газпромэнергохолдинг Индустриальные активы" с уставным капиталом в 52,7 млрд рублей.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака. Она не хочет долго ждать Нового года и уже готовит любимое блюдо.

Здоровье В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.

Политика Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.

Технологии WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.