Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ России может быть создана новая госкорпорация «Росшельф»

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами, а также допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось
«Проект <…> предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе Российской Федерации в арктических и дальневосточных морях, представление госкорпорацией интересов РФ в проектах, направленных на добычу углеводородов на континентальном шельфе страны в арктических и дальневосточных морях», — указано
 в документе, представленном на сайте нормативных актов.
Daily Storm09:45

Подробнее о событии

Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

РБК08:41

Для освоения шельфа РФ в Арктике предложили создать новую госкорпорацию

Парламентская газета08:04

Для освоения шельфа Арктики и Дальнего Востока создадут госкорпорацию Росшельф

Интерфакс08:18

В России создадут госкорпорацию по освоению континентального шельфа

Взгляд.ру08:31

Минвостокразвития предлагает создать госкорпорацию «Росшельф» для работы в Арктике и ДФО

ПРАЙМ08:12

Для работы в Арктике и на Дальнем Востоке могут создать отдельное ведомство

News.ru07:59

Минвостокразвития разработало новую систему прав недропользования

Известия08:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Происшествия

В Магасе совершили нападение на пост ДПС: есть жертвы

Два человека погибли во время вооруженного нападения на пост ДПС на въезде в Магас 31 декабря 2019 года. Среди погибших — сотрудник полиции.
Вести.Ru 10:42
Экономика

В Петербурге новых компаний становится меньше

Самой крупной зарегистрированной компанией в городе стал "Газпромэнергохолдинг Индустриальные активы" с уставным капиталом в 52,7 млрд рублей.
Piter.tv 12:45
Политика

Посольство в Швеции ответило на заявления о «российских троллях»

Посольство в Швеции назвало паранойей заявление министра энергетики и информационных технологий Андреса Игемана о "российских троллях".
РИА Новости 12:40
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака

Лариса Гузеева продемонстрировала приготовление праздничного завтрака. Она не хочет долго ждать Нового года и уже готовит любимое блюдо.
Дни24 01:40
Энергетика

С начала декабря цена на нефть выросла на 13%

Сегодня, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%.
REGNUM вчера в 00:13
Культура

В Сети появилась новогодняя серия нового «Простоквашино»

ТВ Центр 04:04
Здоровье

У вернувшихся из Донбасса украинских пленных обнаружены стресс и кариес

Гражданам Украины, вернувшимся из Донбасса в рамках обмена пленными, требуется стоматологическая и психологическая помощь.
Новый День вчера в 10:25
Политика

США направят дополнительные силы в Ирак для охраны посольства

Вашингтон намерен направить дополнительные силы в Ирак для охраны посольства в Багдаде.
REGNUM 12:28
Футбол

Карпин рассказал о состоянии Мамаева

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника Павла Мамаева.
Спорт-Экспресс вчера в 08:14
Происшествия

В центре Москвы задержали более 30 человек

На Тверской улице в центре Москвы задержали более 30 человек, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Коммерсантъ 10:24
Политика

Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил найти нового поставщика нефти в страну, сообщил Sputnik Беларусь.
РИА Новости 12:44
Хоккей

Брагин указал на ошибки в игре сборной России в матче с Германией на МЧМ по хоккею

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин поделился впечатлениями от победы над командой Германии на групповой стадии чемпионата мира 2020 года.
RT на русском 12:35
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей

Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Вокруг ТВ 07:18
Общество

Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Российская газета 04:11
Шоу-бизнес

51-летняя Светлана Бондарчук хочет родить бойфренду сына и дочь

Напомним, Светлана родила Федору Бондарчуку сына Сергея и дочь Варвару.
Комсомольская правда вчера в 15:05
Общество

Медведев подписал требования по использованию животных в цирках

Премьер-министр Дмитрий Медведев ввел новые правила использования животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и океанариумах.
РИА Новости 10:13
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

РИА Новости 05:51
Здоровье

Врачи рассказали о последствиях отказа от алкоголя

Немецкие специалисты рассказали об изменениях, происходящих в организме человека после отказа от алкоголя.
Известия 00:42
Театры

Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков

С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 04:06
Здоровье

В Башкирии появятся восемь новых вертолетных площадок санавиации

Глава Минздрава Башкирии сообщил, что в 2019 году Корпорация развития республики сдала одну вертолетную площадку в Уфе — на территории республиканского клинического перинатального центра.
ProUfu.ru 00:25
Политика

Guardian: Британия предлагала сделать Россию членом НАТО

Британское министерство обороны выступало с инициативой включить российскую сторону в состав Североатлантического альянса НАТО в 1995 году, пишет The Guardian со ссылкой на заявление экс-главы ведомства Малколма Рифкинда.
Газета.Ru 05:41
Происшествия

В Москве с ножом напали на пассажира автобуса

В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
РБК 11:07
Происшествия

Пять человек пострадали при пожаре в психдиспансере в Удмуртии

Пять человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом диспансере в городе Глазов в Удмуртии.
ТАСС 12:24
Кино

На выходных фильм «Холоп» возглавил российский прокат

Piter.tv вчера в 01:15
Технологии

WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
Экономика

В России максимальный размер долга по кредитам ограничат с 1 января

Последний этап ограничения размеров предельного долга по кредитам будет внедрен с 1 января.
REGNUM вчера в 22:33
Спорт

Устюгов победил в гонке на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке на 15 км свободным стилем, которая проходила в рамках многодневки «Тур де Ски».
RT на русском 08:12
Политика

Сотрудники Sputnik Эстония прекратят трудовые отношения с редакцией

«Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией», — отмечается в сообщении.
RT на русском 04:42
Кино

На большие экраны выходит фильм «Вторжение»

ГТРК Белгород 04:27
Общество

Европе предрекли климатическую катастрофу

Известия вчера в 18:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное