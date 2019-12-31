Общество

РБКРБКМинвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами и разовых платежей. Законопроект также предлагает допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием «Росшельфа».
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с чего всё началось
«Проект <…> предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе Российской Федерации в арктических и дальневосточных морях, представление госкорпорацией интересов РФ в проектах, направленных на добычу углеводородов на континентальном шельфе страны в арктических и дальневосточных морях», — указано
 в документе, представленном на сайте нормативных актов.
Daily Storm09:45

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Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»

РБК08:41

Для освоения шельфа РФ в Арктике предложили создать новую госкорпорацию

Парламентская газета08:04

Для освоения шельфа Арктики и Дальнего Востока создадут госкорпорацию Росшельф

Интерфакс08:18

В России создадут госкорпорацию по освоению континентального шельфа

Взгляд.ру08:31

Минвостокразвития предлагает создать госкорпорацию «Росшельф» для работы в Арктике и ДФО

ПРАЙМ08:12

Для работы в Арктике и на Дальнем Востоке могут создать отдельное ведомство

News.ru07:59

Минвостокразвития разработало новую систему прав недропользования

Известия08:49
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