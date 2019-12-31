Общество
РБКМинвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами и разовых платежей. Законопроект также предлагает допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием «Росшельфа».
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
«Проект <…> предусматривает создание государственной корпорации по освоению участков недр на континентальном шельфе Российской Федерации в арктических и дальневосточных морях, представление госкорпорацией интересов РФ в проектах, направленных на добычу углеводородов на континентальном шельфе страны в арктических и дальневосточных морях», — указано в документе, представленном на сайте нормативных актов.Daily Storm09:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 15:10, Ашберн
Политика
Премьер Черногории сделал Сербской церкви «последнее предупреждение»
Премьер Черногории Душко Маркович сделал духовенству Сербской православной церкви (СПЦ) в стране "последнее предупреждение" в связи с протестами из-за закона о религиозных объединениях.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на части устройств
Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ на два месяца
Российская компания «Газпром» и «Газпром трансгаз Беларусь» продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года.
Политика
Путин поздравил россиян с Новым 2020 годом
Путин пожелал пожелать друг другу и Родине в Новом 2020 году мира, благополучия и процветания.
Происшествия
В Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус
Политика
Иракцы начали штурм посольства США в Багдаде
Происшествия
Девушка героя мема про повара найдена мертвой в Петербурге
Полицейские обнаружили тело 17-летней девушки в квартире на Загородном проспекте в Петербурге, в которой она проживала вместе с 24-летним мужчиной.
Театры
Художественным руководителем «Современника» станет Виктор Рыжаков
С 4 января 2020 года художественным руководителем Московского театра «Современник» станет Виктор Рыжаков.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Футбол
Внучка Муссолини пригрозила петлей семье болельщика «Селтика»
Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, продолжает конфликтовать с болельщиками «Селтика».
Хоккей
Малкин стал первой звездой матча с «Оттавой»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2). В этой игре он набрал 3 (2+1) очка.
Экономика
Максимальный размер долга по кредиту ограничат с 1 января
Предельный размер процентов по годовым займам с 1 января не должен превышать сам кредит более чем в 1,5 раза, сообщает ИА «Regnum».
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогодний эпизод «Нового Простоквашино»
Студия "Союзмультфильм" выложила в Интернет новогоднюю серию мультфильма "Простоквашино".
Политика
Помпео посетит Украину и Белоруссию в начале января
Госсекретарь США Майк Помпео с 3 по 7 января 2020 года посетит с официальным визитом Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, говорится в сообщении Госдепартамента США.
Общество
Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели
Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Технологии
Появились уточненные данные о камере Nikon D780, включая дату анонса и цену
Анонс Nikon D780 ожидается в первой половине января.
Политика
Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите
Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.
Политика
Кремль отреагировал на остановку строительства «Северного потока-2»
В Кремле отреагировали на решение швейцарской компании Allseas прекратить работы по строительству газопровода «Северный поток-2».
Происшествия
В Москве с ножом напали на пассажира автобуса
В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.
Общество
Сергей Харитонов рассчитывает на реванш с Линтоном Васселлом
Российский боец ММА Сергей Харитонов, выступающий в тяжелом весе (свыше 93 кг), заявил в интервью «СЭ», что надеется провести реванш с британцем Линтоном Васселлом.
Экономика
С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей
В новом году индексация пенсий неработающих пенсионеров на 6,6% затронет 32 миллиона россиян, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Общество
В российском ЗАГСе отказались женить Деда Мороза и Снегурочку
В Петергофе в ЗАГСе №4 отказались торжественно зарегистрировать брак молодоженов в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
В 2011 году популярный шоумен Андрей Малахов женился на дочке своего босса Наталье Шкулевой.
Футбол
Стали известны детали контракта Ибрагимовича с «Миланом»
Нападающий Златан Ибрагимович недавно перешел в «Милан».
Футбол
Портал FourFourTwo назвал лучшую футбольную команду десятилетия
Список из 25 лучших футбольных команд уходящего десятилетия огласил 31 декабря портал FourFourTwo.
Кино
Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере
События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.