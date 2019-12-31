с чего всё началось

На шельфе планируется ввести новую систему прав пользования недрами и разовых платежей. Законопроект также предлагает допустить к участию в проектах по освоению месторождений на шельфе частных инвесторов. Они смогут работать на шельфе на условиях вхождения в консорциумы с участием «Росшельфа».

Политика Премьер Черногории сделал Сербской церкви «последнее предупреждение» Премьер Черногории Душко Маркович сделал духовенству Сербской православной церкви (СПЦ) в стране "последнее предупреждение" в связи с протестами из-за закона о религиозных объединениях.

Технологии WhatsApp перестанет работать на части устройств Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.

Хоккей Малкин стал первой звездой матча с «Оттавой» Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2). В этой игре он набрал 3 (2+1) очка.

Экономика Максимальный размер долга по кредиту ограничат с 1 января Предельный размер процентов по годовым займам с 1 января не должен превышать сам кредит более чем в 1,5 раза, сообщает ИА «Regnum».

Политика Помпео посетит Украину и Белоруссию в начале января Госсекретарь США Майк Помпео с 3 по 7 января 2020 года посетит с официальным визитом Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, говорится в сообщении Госдепартамента США.

Общество Трасса М-5 в Оренбургской области перекрыта из-за сильной метели Движение для всех видов транспортных средств было прекращено с 21:30 по местному времени на участке федеральной автодороги М-5 170 км (н. п. Краснощеково) — 260 км (н. п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное — Медногорск 177 − 184 км. Автотрасса перекрыта в связи с сильной метелью и связанным с этим ограничением видимости.

Политика Польские евреи отреагировали на заявление Путина о после-антисемите Польские председатель Союза еврейских религиозных общин Клара Колодзейска-Полтын (Klara Kołodziejska-Połtyn) и главный раввин Михаил Шудрих (Michael Schudrich) сделали заявление после слов президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны.

Происшествия В Москве с ножом напали на пассажира автобуса В Москве в ночь на 31 декабря мужчина получил несколько ножевых ранений в ходе драки в автобусе.