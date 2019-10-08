Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России может исчезнуть крафтовое пиво

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
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с чего всё началось

В России может исчезнуть крафтовое пиво

В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.
RT на русскомвчера в 23:12

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Россиян могут лишить крафтового пива

URA.Ru00:06

В России может исчезнуть крафтовое пиво, сообщили СМИ

РИА Новости01:54

Крафтовое пиво может исчезнуть в России в 2021 году

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Газета.Ru00:51

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РБК01:55

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Московский Комсомолецвчера в 23:34

В России может исчезнуть крафтовое пиво

RT на русскомвчера в 23:12
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Газета.Ru вчера в 14:55
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Александр Овечкин, российский хоккеист, решил поздравить Владимира Путина, лидера РФ, с днем рождения, пожелав ему подольше быть президентом страны.
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Наука

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Российские ученые, находившиеся на борту научного судна «Академик Мстислав Келдыш», смогли зафиксировать в водах Восточно-Сибирского моря несколько мощных газовых фонтанов, выбрасывающих метан.
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Женщина ехала на велосипеде и везла 10-летнюю девочку, рядом с ней ехал 12-летний сын. Отечественная машина сбила всех троих и скрылась.
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14 из 49 приложений набрали более четырех баллов и рекомендованы Роскачеством к использованию.
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Piter.tv 01:19
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Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос в аэропорту Нью-Йорка

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