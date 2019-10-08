Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России может исчезнуть крафтовое пиво

Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
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с чего всё началось

В России может исчезнуть крафтовое пиво

В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.
RT на русскомвчера в 23:12

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В России может прекратиться производство крафтового пива

Комсомольская правда00:22

Крафтовое пиво может исчезнуть в России в 2021 году

Известия01:35

В России может пропасть крафтовое пиво

Газета.Ru00:51

В России может исчезнуть крафтовое пиво, сообщили СМИ

РИА Новости01:54

Россиян могут лишить крафтового пива

URA.Ru00:06

Россиян могут оставить без крафтового пива

Московский Комсомолецвчера в 23:34

В России может исчезнуть крафтовое пиво

RT на русскомвчера в 23:12
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Футбол

Жоау Мариу назвал цель своего перехода в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился эмоциями от возвращения в сборную Португалии.
Sport24.ru вчера в 23:56
Политика

В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик

Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Life.ru вчера в 05:36
Политика

Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США

Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Происшествия

Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом

Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС вчера в 12:40
Футбол

Спаллетти уговорили возглавить «Милан»

Петербургский дневник вчера в 10:13
Политика

Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца

Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Life.ru вчера в 16:23
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Наука

Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их новым песням

При помощи специально подобранных белков ученые сумели внедрить в память певчим птицам мелодии, которые они должны были услышать от родителей, но по каким-то причинам не смогли.
Волга-Медиа 05 октября в 06:11
Экономика

России предрекли рекордное число мигрантов

В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Lenta.ru 01:37
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Политика

Андрей Бочаров назначил вице-губернатора Волгоградской области

Решением Андрея Бочарова должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области – занял Евгений Харичкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Крестьянская жизнь вчера в 09:35
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Шоу-бизнес

Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
РЕН ТВ вчера в 08:43
Происшествия

Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года

Суд арестовал двоих сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
RT на русском вчера в 04:47
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия

В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт

Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Политика

Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Авто

Продажи GAC Motor стартуют в России в декабре

SpeedMe вчера в 23:00
Политика

Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Телеканал 360° вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике

Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
7 новостей вчера в 03:05
Армия и оружие

Трамп рассказал о разработке новых вооружений

Известия 01:04
Экономика

Проезд в Петербурге может подорожать на 5 рублей

Напомним, что последнее резкое повышение цены на проезд в общественном транспорте произошло в 2017 году, она увеличилась на 20 рублей.
Gazeta.SPb вчера в 22:59
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Интернет

Роскачество составило рейтинг мессенджеров

14 из 49 приложений набрали более четырех баллов и рекомендованы Роскачеством к использованию.
Российская газета 01:00
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

В Брянске на Бурова в страшном ДТП погибли ребенок и женщина

К месту ДТП прибыли машины Скорой помощи и МЧС. В ликвидации последствий аварии задействованы все экстренные службы.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 12:49
Экономика

«Доллар-убийца»: банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США

Название доклада — "Доллар-убийца" — говорит само за себя, но в данном случае важна не только негативная оценка воздействия долларовой гегемонии на мировую финансовую систему и экономику, но и прогноз о том, что мир подошел к точке, в которой только девальвация американской валюты может немного отсрочить (но никак не отменить) серьезный кризис планетарного масштаба.
РИА Новости вчера в 01:00
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