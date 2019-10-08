Экономика
RT на русскомВ России может исчезнуть крафтовое пиво
Согласно действующим ГОСТам, в России предусмотрено изготовление пшеничного, светлого и тёмного пива, однако, как уточнили в Росстандарте, введение единого стандарта по изготовлению крафтового пива не планируется.
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с чего всё началось
В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.RT на русскомвчера в 23:12
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Футбол
Жоау Мариу назвал цель своего перехода в «Локомотив»
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поделился эмоциями от возвращения в сборную Португалии.
Sport24.ru вчера в 23:56
Политика
В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Life.ru вчера в 05:36
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину и двоих детей под Белгородом
Автомобиль сбил женщину и двоих детей в Белгородской области, они погибли на месте.
ТАСС вчера в 12:40
Футбол
Спаллетти уговорили возглавить «Милан»
Петербургский дневник вчера в 10:13
Политика
Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца
Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Life.ru вчера в 16:23
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Наука
Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их новым песням
При помощи специально подобранных белков ученые сумели внедрить в память певчим птицам мелодии, которые они должны были услышать от родителей, но по каким-то причинам не смогли.
Волга-Медиа 05 октября в 06:11
Экономика
России предрекли рекордное число мигрантов
В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов.
Lenta.ru 01:37
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Политика
Андрей Бочаров назначил вице-губернатора Волгоградской области
Решением Андрея Бочарова должность вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Волгоградской области – занял Евгений Харичкин, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Крестьянская жизнь вчера в 09:35
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
РЕН ТВ вчера в 08:43
Происшествия
Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года
Суд арестовал двоих сотрудников рудника «Мир» в Якутии по делу об аварии в августе 2017 года, в результате которой погибли восемь человек.
RT на русском вчера в 04:47
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика
Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что Крым уже принадлежал России
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
РИА Новости вчера в 20:27
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Авто
Продажи GAC Motor стартуют в России в декабре
SpeedMe вчера в 23:00
Политика
Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
Телеканал 360° вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Самбурская порадовала фанатов фото в откровенном купальнике
Популярная актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками в Instagram серией откровенных снимков с отдыха на берегу тайского острова Самуи.
7 новостей вчера в 03:05
Экономика
Проезд в Петербурге может подорожать на 5 рублей
Напомним, что последнее резкое повышение цены на проезд в общественном транспорте произошло в 2017 году, она увеличилась на 20 рублей.
Gazeta.SPb вчера в 22:59
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Интернет
Роскачество составило рейтинг мессенджеров
14 из 49 приложений набрали более четырех баллов и рекомендованы Роскачеством к использованию.
Российская газета 01:00
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
В Брянске на Бурова в страшном ДТП погибли ребенок и женщина
К месту ДТП прибыли машины Скорой помощи и МЧС. В ликвидации последствий аварии задействованы все экстренные службы.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 12:49
Экономика
«Доллар-убийца»: банкиры предупреждают о возможном самоубийстве валюты США
Название доклада — "Доллар-убийца" — говорит само за себя, но в данном случае важна не только негативная оценка воздействия долларовой гегемонии на мировую финансовую систему и экономику, но и прогноз о том, что мир подошел к точке, в которой только девальвация американской валюты может немного отсрочить (но никак не отменить) серьезный кризис планетарного масштаба.
РИА Новости вчера в 01:00