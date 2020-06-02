Экономика

Инвест-ФорсайтИнвест-ФорсайтВ России может начаться кредитная амнистия

По данным Владимира Кравченко, в России предоставлено 1,8 млн кредитных каникул по займам физлиц.
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