Экономика
Инвест-ФорсайтВ России может начаться кредитная амнистия
По данным Владимира Кравченко, в России предоставлено 1,8 млн кредитных каникул по займам физлиц.
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Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Хоккей
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения легендарного тренера Виктора Тихонова
4 июня 1930 года родился Виктор Тихонов — великий хоккейный тренер.
Bookmaker-ratings.ru 03:16
Хоккей
Жена Малкина рассказала, почему не считает США врагом России
РИА Новости 03:57
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Экономика
Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Происшествия
Площадь загрязнения в Норильске достигла 180 тыс. кв. м
Экономика сегодня 03:22
Гаджеты
В сеть утекли характеристики смартфона Redmi 9
Новые утечки утверждают, что Redmi 9 имеет 6,5-дюймовую ЖК-панель с разрешением Full HD +.
ITZine.ru вчера в 09:15
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске
В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
Российская газета вчера в 04:08
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Как сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на украинский портал Sport.ua, 73-летний Юрий Семин является главным кандидатом на пост главного тренера киевского "Динамо" В приглашении российского специалиста заинтересован президент киевлян Игорь Суркис.
Вести.Ru 04:05
Кино
HBO показал новый тизер сериала «Страна Лавкрафта»
NewInform 01:20
Армия и оружие
ВМФ получил модернизированный комплекс связи кораблей
РИА Новости 04:37
Происшествия
В Магадане 24-летнего мужчину осудили пожизненно за четыре убийства
Российская газета 03:11
Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Происшествия
Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье
"Военно-транспортный вертолет Ми-38 из-за технических проблем аварийно сел на трассу в районе Гжели", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс 04:28
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru вчера в 15:54
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Из-за беспорядков имидж США "рушится на глазах", пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко высказалась об имени дочери
Тайна имени наследницы Виктория Дайнеко до сих пор не раскрыта. Звезда поделилась подробностями о своем ребенке.
Дни.ру вчера в 14:20
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию
«Центризбирком сегодня презентовал свои информационные наработки и будет продолжать информировать участников голосования о законе, о содержании поправок, о порядке осуществления этих действий и так далее», — заявил секретарь ЦИК Майя Гришина.
Политсовет вчера в 00:26
Общество
В Москве заработают три тысячи летних кафе
Монтаж веранд начался на текущей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики Владимира Ефимова.
Lenta.ru 04:49
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
Авто
Из Toyota Camry сделали кабриолет BMW 5-Series
В штате Кентукки, США, стараются продать Toyota Camry Solara 2002 года сборки, которую хозяин решил превратить в кабриолет с передком от BMW 5-й серии (E60).
SpeedMe вчера в 15:12
Общество
В Татарстане прихожанам разрешили посещать храмы и мечети
Есть определенные определенные требования, которые необходимо соблюдать. В Татарстане с 5 июня прихожанам разрешили посещать храмы и мечети.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 03:26