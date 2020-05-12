Экономика
ВедомостиВ России может обанкротиться до 70% производителей мебели
До 70% опрошенных Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности могут стать банкротами через полтора-два месяца. Об этом РБК сообщили в ассоциации. По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 69% опрошенных АМДПР производителей мебели заявили, что запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца.РБКвчера в 13:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Производители мебели в РФ продержатся еще два месяца, затем — банкротство
ИА Красная Веснавчера в 15:12
Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев
Эхо Москвывчера в 16:02
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК вчера в 12:17
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
Резолюция с осуждением "нарушения прав человека в России" внесена в конгресс США, сообщила пресс-служба комитета по иностранным делам палаты представителей.
РИА Новости вчера в 16:09
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию. На первом месте находятся США -- более 1,3 млн человек.
Коммерсантъ 03:36
Происшествия
В Петербурге в результате пожара в больнице погибло несколько человек
«В результате пожара в больнице в Северном проезде, по предварительным данным, погибли пять человек», - заявили в ведомстве.
Аргументы недели 01:02
Футбол
Совет ФИФА утвердил даты проведения ЧМ по мини-футболу 2020 года
Совет ФИФА утвердил даты проведения чемпионата мира по мини-футболу 2020 года в Литве, сообщается на сайте организации.
РИА Новости 05:39
Политика
Премьер Украины заявил, что карантин в стране продлят после 22 мая
Карантин, объявленный на Украине в связи с пандемией коронавируса до 22 мая, будет продлен и после этой даты.
ТАСС 02:01
Происшествия
В Москве мужчина сбил полицейского на украденной машине
Мужчину в Москве задержали после того, как он ранил двух водителей, угнал машину и сбил полицейского, пытавшегося его остановить, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 05:43
Экономика
В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня
Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ.
РИА Новости 05:15
Единоборства
Стало известно, сколько Фергюсон и Гэтжи заработали за бой
Журналист Джед Гудман назвал суммы, которые заработали за бой Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Поединок прошел в Джексонвилле 10 мая.
Bookmaker-ratings.ru 05:05
Политика
Трамп прекратил брифинг после конфликта с журналисткой
Вашингтон, 12 мая 2020, 03:26 — REGNUM Пресс-конференция в Белом доме, которую 11 мая проводил президент США Дональд Трамп, была им прервана после конфликта с журналисткой телеканала CBS.
REGNUM вчера в 20:26
Общество
Брянские семьи с детьми получат несколько выплат
Город32 вчера в 09:44
Энергетика
Сечин попросил у правительства льготы для газовых проектов «Роснефти»
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа березовской свиты в Западной Сибири.
РБК 00:00
Авто
Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз
Почти столько же автомобилистов (13%) брали займы под залог машины для совершения покупок, еще 14% занимали деньги для неотложных нужд.
Автоновости дня 01:02
Хоккей
Йори Лехтеря перешёл в «Спартак»
Во вторник, 12 мая, официальный твиттер-аккаунт «Спартака» сообщил о подписании контракта с Йори Лехтеря.
ГЛАС.RU 04:34
Общество
FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
Реальное число умерших в результате заболевания COVID-19 может быть на 70% больше, чем сообщает официальная российская статистика, пишет Financial Times.
РБК 01:06
Шоу-бизнес
Актер Юрий Стоянов рассказал о своей пенсии в 60 000 рублей
OAnews вчера в 01:32
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 11.00 до конца суток 12 мая 2020 года в городе Москве ожидается кратковременный дождь, местами гроза, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 16-21 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости 03:55
Гаджеты
10-ядерный Core i9-10900K оказался не таким уж и горячим. Он потребляет 235 Вт под нагрузкой
Что касается видеокарты, то она потребляла 250 Вт, но нагревалась всего лишь до 67°С. В общем, как видно, энергопотребление Core i9-10900K оказалось далеким от отметки в 300 Вт, но при этом надо учитывать применение жидкостной, а не воздушной системы охлаждения.
iXBT.com 05:31
Общество
У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус
Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Общество
Почему в Астраханской области продлили карантин
На основании рекомендаций Роспотребнадзора в Астраханской области сохраняются ограничительные меры.
Каспий.Инфо вчера в 13:46
Общество
Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина
Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Общество
На второй этап снятия ограничений могут выйти 11 регионов
Как считает вице-премьер, сейчас уже 11 субъектов имеют показатели, соответствующие не только первому, но даже и второму этапу снятия ограничений.
РИА Новости вчера в 12:50
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Сразу после завершения выступления президент России подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки российских семей с детьми.
НТВ вчера в 10:35
Общество
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
Общество
Правительство России утвердило дополнительные выплаты на детей
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми и правила оказания этой материальной помощи.
Ведомости вчера в 20:04
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Шоу-бизнес
«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом
Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 вчера в 01:01