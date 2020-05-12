Почти 70% предприятий оказались на грани банкротства из-за вынужденного простоя во время периода нерабочих дней, отсутствия господдержки и кризиса неплатежей. 69% опрошенных АМДПР производителей мебели заявили, что запаса финансовой прочности у них хватит на полтора месяца.

с чего всё началось

До 70% опрошенных Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности могут стать банкротами через полтора-два месяца. Об этом РБК сообщили в ассоциации. По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

Происшествия Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. 165

Здоровье В Нижегородской области выявлено 4733 случая заражения коронавирусом В России по состоянию на 11 мая официально выявлено 221 344 случая заражения коронавирусом, из них 11 656 - за последние сутки.

Общество Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч Следом идет Испания, Великобритания, Россия и Италия. В нашей стране уже более 220 тысяч инфицированных.

Общество На Кубани с 23 мая отменят карантин внутри муниципалитетов С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.

Единоборства Стало известно, сколько Фергюсон и Гэтжи заработали за бой Журналист Джед Гудман назвал суммы, которые заработали за бой Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Поединок прошел в Джексонвилле 10 мая.

Здоровье В Башкирии вновь выросло количество зараженных коронавирусом Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин в ходе оперативного совещания в региональном кабмине отметил рост количества инфицированных жителей республики вирусом COVID-19.

Общество Умер русский писатель и националист Константин Крылов Русский писатель и националист Константин Крылов скончался в Москве. Об этом его жена Надежда Шалимова сообщила в Facebook.

Общество Нидерланды продали Украине предназначенный к утилизации картофель Предназначенная к утилизации продукция, которая планировалась использоваться только для производства, оказалась скуплена оптовиками и поставлена на рынок "великой аграрной державы Украина". 4

Общество На людей начали нападать сторонники теории заговора о COVID-19 На инженеров из британской телекоммуникационной компании Openreach начали нападать сторонники теории заговора о том, что распространение COVID-19 связано с влиянием вышек сетей 5G. 9

Экономика Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса. 136

Здоровье В Саратовской области уменьшилось число коронавирусных больных на ИВЛ За последние пять дней в Саратовской области с 32 до 24 уменьшилось число пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Общество Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы. 293

Экономика В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны, как минимум, между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19 в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщили РИА Новости в РСТ. 14

Армия и оружие Прокололись на спутниках: США начали готовиться к войне с Россией? Соединённые Штаты и раньше использовали советские танки, однако тогда речь шла об образцах, произведённых в 70-х и 80-х годах.

Политика Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков Власти РФ с 23 часов 11 мая введут ограничения для турецких автоперевозчиков в случае, если Турция не снимет ограничения для российских, говорится в сообщении Минтранса. 195

Общество Сроки проведения ЕГЭ могут скорректировать в ближайшую неделю Корректировка сроков проведения Единого госэкзамена может состояться в ближайшую неделю, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский. 3

Общество В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси. 395