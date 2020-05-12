Экономика

ВедомостиВедомостиВ России может обанкротиться до 70% производителей мебели

До 70% опрошенных Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности могут стать банкротами через полтора-два месяца. Об этом РБК сообщили в ассоциации. По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.
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с чего всё началось

Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий

Более двух третей мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев. Об этом заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).
РБКвчера в 13:31

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Участники рынка прогнозируют банкротство до 70% мебельных предприятий в России

ТАСС04:50

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

Ведомостивчера в 21:22

Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий

Коммерсантъвчера в 18:44

Две трети мебельных производств РФ могут обанкротиться к июлю

News.ruвчера в 19:45

Почти 70% мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев

Эхо Москвывчера в 16:02

Производители мебели в РФ продержатся еще два месяца, затем — банкротство

ИА Красная Веснавчера в 15:12

Производители мебели предупредили о возможном банкротстве 70% предприятий

РБКвчера в 13:31
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Общество

Россияне получат по 10 тысяч рублей на детей

Саминвестор 01:34
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Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в больнице в Петербурге

Пожар произошел утром 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, пишет ТАСС.
Инфорос 01:57
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Общество

На Кубани продлили карантин до 23 мая

На Кубани местные власти продлили карантин до 23 мая.
Evo-rus.com вчера в 15:06
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Общество

Правительство утвердило выплаты для семей с детьми

Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
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Общество

Сайт Госуслуг столкнулся со сбоями после обращения Путина

Портал государственных услуг столкнулся со сбоями после телеобращения президента Владимира Путина 11 мая, во время которого он анонсировал дополнительные выплаты семьям с детьми из-за эпидемии коронавируса.
РБК вчера в 12:27
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Общество

Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет

Количество смертей, зафиксированных в Москве в апреле, выросло на 20% по сравнению со средним значением для этого месяца за последние десять лет, следует из данных, опубликованных на портале открытых данных правительства Москвы.
РБК 10 мая в 17:02
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Общество

Российские семьи получат по 10 тысяч рублей за каждого ребёнка

Российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте с 3-х до 16-ти лет.
Ореанда-Новости вчера в 10:04
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Здоровье

Разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса

Калькулятор вероятности смертельного исхода в случае заражения новым типом коронавируса создали специалисты из Польши.
МедиаПоток вчера в 06:31
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Общество

По 10 тысяч рублей получат все семьи с детьми от 3 до 15 лет в Бердске

В обращении к нации президент озвучил, что с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.
Свидетель (г. Бердск) 02:06
Общество

У брата Малышевой и главврача Боткинской больницы нашли коронавирус

Брат Елены Малышевой и главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом.
ТВ Центр 01:17
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Фигурное катание

Плющенко: уверяю, Трусова будет совершенно новой Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко пообещал Анатолию Самохвалову, что в новом сезоне представит перешедшую от Этери Тутберидзе Александру Трусову в новом облике, а также заинтриговал другими новичками с громкими именами.
РИА Новости 00:45
Общество

За сутки выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом в России

Умерли в стране за сутки 107 человек, у кого был ранее выявлен коронавирус. Накануне в России было выявлено 11 656 новых случаев.
LentaChel.ru 03:59
Шоу-бизнес

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией

Решетова показала фото пятилетней давности, когда страдала анорексией Анастасия Решетова сравнила то, как выглядит сейчас, с фотографией пятилетней давности.
Экспресс газета вчера в 10:57
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Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 10 мая в 02:03
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Общество

В Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции

Сегодня в Татарстане подтвержден 71 новый случай новой коронавирусной инфекции.
Журнал Татарстан 04:07
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Политика

Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков

Российские власти могут ввести ограничения для турецких автоперевозчиков при въезде на территорию страны, если Анкара не снимет аналогичные ограничения в отношении российских автоперевозчиков.
РБК вчера в 08:08
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия вчера в 09:58
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Здоровье

В Алтайском крае 84 человека выздоровели от коронавируса

За последние сутки 84 жителя Алтайского края полностью поправились от коронавируса.
Толк вчера в 23:49
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Политика

Путин объявил об окончании нерабочего периода

Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:55
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Политика

В России сохранятся ограничительные меры для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что в России вскоре начнется смягчение режима ограничений, однако они сохранятся для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Общество

Власти назвали условия получения новых выплат семьям с детьми

На портале госуслуг появилась информация, какие семьи могут получить дополнительные выплаты на детей и что нужно для этого сделать.
РБК 03:24
Общество

В Госдуму внесен проект о наказании чиновников за хамство

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство.
Известия 04:56
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Общество

В Москве и Подмосковье вступил в силу масочный режим

Во вторник, 12 мая, в Москве и Московской области становится обязательным ношение масок вне дома — на работе, объектах торговли, а также в общественном транспорте и такси.
RT на русском 00:05
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Общество

Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал терпимой ситуацию с коронавирусом в стране.
Lenta.ru 04:43
Общество

Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля.
RT на русском вчера в 09:40
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Происшествия

Три человека подорвались на военном полигоне под Кемерово

Газета.Ru 03:33
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
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Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты признался, что мог общаться с кем угодно в браке

Бывший супруг певицы сказал, что общался с другими женщинами через переписку во время брака с ней, но не изменял ей.
RuNews24.ru 02:15
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Шоу-бизнес

Стоянов рассказал о своей большой пенсии

News.ru вчера в 00:21
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