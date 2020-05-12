Более двух третей мебельных производств в России могут обанкротиться в течение двух месяцев. Об этом заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

с чего всё началось

До 70% опрошенных Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности могут стать банкротами через полтора-два месяца. Об этом РБК сообщили в ассоциации. По ее данным, 69% опрошенных производителей мебели оценили запас финансовой прочности своих предприятий в полтора месяца.

В России может обанкротиться до 70% производителей мебели

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