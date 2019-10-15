Генеральный директор фармкомпании Solopharm (ООО «Гротекс») Олег Жеребцов направил письма в Минздрав и Минпромторг (есть у РБК) с уведомлением, что компания вынуждена будет прекратить выпуск жизненно необходимых препаратов (ЖНВЛП) и других лекарств с 1 января 2020 года из-за задержки финансирования для приобретения и поставки оборудования маркировки.

с чего всё началось

Руководство фармкомпании Solopharm, крупнейшего поставщика физраствора в государственные медучреждения, заявило о возможной остановке производства из-за проблем, связанных с внедрением обязательной маркировки лекарственных препаратов, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК.

В России может остановиться производство жизненно важных лекарств

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