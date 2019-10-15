Экономика

РамблерРамблерВ России может остановиться производство жизненно важных лекарств

Руководство фармкомпании Solopharm, крупнейшего поставщика физраствора в государственные медучреждения, заявило о возможной остановке производства из-за проблем, связанных с внедрением обязательной маркировки лекарственных препаратов, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину издание РБК.
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с чего всё началось

Основной госпоставщик физраствора остановит производство из-за маркировки

Генеральный директор фармкомпании Solopharm (ООО «Гротекс») Олег Жеребцов направил письма в Минздрав и Минпромторг (есть у РБК) с уведомлением, что компания вынуждена будет прекратить выпуск жизненно необходимых препаратов (ЖНВЛП) и других лекарств с 1 января 2020 года из-за задержки финансирования для приобретения и поставки оборудования маркировки.
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Олег Жеребцов
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Советский и российский бизнесмен, основатель сети гипермаркетов «Лента» и «Норма», генеральный директор фармацевтической компании Solopharm. Основатель парусной ассоциации SB20 в России.
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