Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на молочные продукты
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты. Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре.
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с чего всё началось
Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.Известиявчера в 17:01
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Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
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Коммерсантъ 09:12
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Lenta.ru 03:09
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Экономика
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Армия и оружие
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Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика
В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
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РИА Новости 08:42
Экономика
В Госдуму внесен проект федерального бюджета на три года
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Экономика
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Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
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Немецкий специалист Доменико Тедеско рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера Спартака.
Bethub.org 08:36
Общество
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В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
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ТАСС вчера в 04:48
Экономика
На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
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REGNUM 04:12
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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