Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10 процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агро-промышленного комплекса (АПК) Московской торгово-промышленной палаты. Россияне могут столкнуться с подорожанием молочки уже в ноябре.
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с чего всё началось

Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты. Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

ФАС не видит предпосылок для роста цен на молочную продукцию

РИА Новости10:04

Названы причины возможного роста цен на молочную продукцию

РЕН ТВ00:43

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Известиявчера в 21:10

Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты

Lenta.ruвчера в 22:20

«Известия»: молочная продукция может подорожать на 10%

ТАССвчера в 20:48

Главные новости к утру 30 сентября

Коммерсантъ00:00

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

URA.Ruвчера в 19:21
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Политика

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК 09:36
Транспорт

Собянин объявил о планах отменить транспортный налог на электромобили

В Мосгордуму будет внесен законопроект об отмене транспортного налога на электромобили, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 09:12
Общество

Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников

Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Футбол

Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Здоровье

Врачи назвали первые симптомы рака печени

Волга-Медиа 00:37
Здоровье

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Политика

Украинский шоумен пожаловался на русификацию Львова

Город Львов стремительно русифицируется, такое мнение высказал в эфире местного канала "НТА" известный своими русофобскими высказываниями украинский шоумен Антон Мухарский (псевдоним Орест Лютый).
РИА Новости вчера в 23:36
Политика

ПАСЕ поддержала предложение провести дебаты по протестам в Москве

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала предложение Бюро ПАСЕ провести дебаты о митингах, которые прошли в Москве перед выборами депутатов Мосгордумы.
РИА Новости 06:09
Политика

Зеленский уволит секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский согласился уволить Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Lenta.ru 03:09
Футбол

Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане: тюрьма, Кокорин, «Ростов»

Алана Мамаева взяла эксклюзив у мужа. Павел Мамаев дал самое необычное интервью в жизни.
Чемпионат 09:33
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Политика

В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.
RT на русском 09:01
Шоу-бизнес

Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами

Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.
РИА Новости 08:42
Экономика

В Госдуму внесен проект федерального бюджета на три года

Российское правительство направило в Госдуму проект федерального бюджета на ближайшие три года.
Общественное телевидение России 09:38
Экономика

Сбербанк запустит оплату ЖКХ и связи на кассах магазинов

Сбербанк осенью готовится запустить проект по приему платежей за услуги ЖКХ, телевидение, интернет, мобильную связь на кассах торговых точек.
Российская газета 02:30
Футбол

Спартак может возглавить экс-тренер Шальке Тедеско

Немецкий специалист Доменико Тедеско рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера Спартака.
Bethub.org 08:36
Общество

ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк

Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Культура

Выход программы на «Первом канале» с участием Собчак откладывается

Ведомости 06:33
Политика

Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Общество

В России изменился перечень документов для приема на работу

Постановление правительства, которое вводит в обращение электронную версию СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) наравне с бумажной, вступило в силу в России в воскресенье.
ТАСС вчера в 04:48
Происшествия

Актеру Устинову заменили приговор и дали год условно

РБК 05:28
Экономика

На Украине выведут из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября на Украине монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платёжным средством, сообщил 30 сентября специализированный ресурс «Курс денег».
REGNUM 04:12
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Политика

Экс-генпрокурор Украины Луценко сбежал в Великобританию

В свою очередь пресс-секретарь бывшего генпрокурора Сарган подтвердила данную информацию, заявив, что Луценко не сбежал, а выехал в Великобританию «на курсы английского языка».
ИА Новороссия 09:18
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
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