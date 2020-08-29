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В России может подорожать мороженое, которым Путин угощал Эрдогана

Предприятие выпускает в том числе мороженое "Коровка из Кореновки", которым президент России Владимир Путин угощал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана в 2019 году. Как предположил Московцев в интервью РИА "Новости", цены могут подняться на 25–30%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.
РИА Новостивчера в 02:06
Подробнее о событии
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Вести.Ruвчера в 06:41
ФедералПресс

В России резко вырастет цена на любимое мороженое Путина

ФедералПрессвчера в 05:47
Телеканал 360°

Любимое мороженое Владимира Путина подорожает на 30%

Телеканал 360°вчера в 02:51
BFM.ru

Мороженое может подорожать на 25-30%

BFM.ruвчера в 03:27
Pravda.Ru

К чему приведёт закон о маркировке мороженого

Pravda.Ruвчера в 03:23
Ореанда-Новости

Любимое мороженое Путина резко подорожает

Ореанда-Новостивчера в 03:36
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

РИА Новостивчера в 02:06

Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов в Белоруссии

Владимир Путин рассказал журналисту Сергею Брилеву в интервью, фрагменты которого показали на телеканале «Россия 1», что РФ признает легитимность выборов президента Белоруссии.
Невские Новостивчера в 05:13
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

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Интерфаксвчера в 14:11
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Pravda.Ru02:48
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Россия в Сирии испытает новейший комплекс борьбы с беспилотниками

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Вечерний курьервчера в 17:22
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 млн человек

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