В России может подорожать мороженое, которым Путин угощал Эрдогана

Предприятие выпускает в том числе мороженое "Коровка из Кореновки", которым президент России Владимир Путин угощал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана в 2019 году. Как предположил Московцев в интервью РИА "Новости", цены могут подняться на 25–30%.