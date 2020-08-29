В России может подорожать мороженое, которым Путин угощал Эрдогана
Предприятие выпускает в том числе мороженое "Коровка из Кореновки", которым президент России Владимир Путин угощал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана в 2019 году. Как предположил Московцев в интервью РИА "Новости", цены могут подняться на 25–30%.В источнике
С чего всё началось
Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина
Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.
РИА Новостивчера в 02:06
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