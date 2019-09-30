Экономика
Вечерняя МоскваВладимир Путин подписал закон о повышении акцизов на вина
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий повышение акцизов на вино с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье, 29 сентября.
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Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Происшествия
На Сахалине девочка из дома-интерната умерла от ожогов
30 сентября в Тымовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ЦРБ в Тымовском умерла 15-летняя девочка - воспитанница Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
АСТВ 17:42
Здоровье
Девочка с «маской Бэтмена» прилетела в Россию, где ее будут лечить. Видео
Мир узнал о девочке благодаря интернету. Мама девочки создала аккаунт в Инстаграме, где рассказывает историю дочери.
Sputnik Кыргызстан 02:53
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз станет отцом
Рики Мартин стал отцом мальчиков-близнецов Маттео и Валентино в 2008 году — их родила суррогатная мать.
Salt Mag 05:21
Общество
Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Экономика
Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов
В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Lenta.ru 17:21
Культура
Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»
Народные новости 16:11
Авто
Новый кросс-хэтчбек Suzuki S-Presso поступил в продажу
Компактный пятидверный хэтчбек длиной 3,57 метра (чуть больше "Дэу Матиза") по последней моде стилизован под паркетник.
Wroom.ru 04:53
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой во второй раз
Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками: она снова стала мамой. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции.
StarHit.ru 13:20
Космос
«Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик
Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.
ИжевскИнфо.РУ 07:12
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Известия 03:52
Армия и оружие
Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе
Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.
Народные новости 09:28
Политика
Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет
Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 16:50
Энергетика
CNPC обнаружила новые запасы нефти и газа в Китае
На северо-западе страны компания нашла месторождение нефти, разведанные запасы которого оцениваются в 358 млн тонн, а предполагаемые - в 693 млн тонн, сообщает CNPC.
Интерфакс 05:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Здоровье
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
Российская газета 09:33
Политика
Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Шоу-бизнес
Лобода показала, как кормит грудью ребенка от Тиля Линдеманна
Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала младенца, которого она кормит грудью.
Московский Комсомолец 04:23
Армия и оружие
В России стартовал осенний призыв на военную службу
Осенний призыв на военную службу стартовал в России: армию должны пополнить около 132 тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году.
РИА Новости 17:24
Политика
Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию
Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Политика
Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Коммерсантъ вчера в 11:34
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Происшествия
Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно
Российская газета 05:47