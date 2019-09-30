Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваВладимир Путин подписал закон о повышении акцизов на вина

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предполагающий повышение акцизов на вино с 2020 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье, 29 сентября.
Читать в источнике
Комментировать142

Подробнее о событии

Вино может подорожать на 5-10% из-за повышения акцизов, считает эксперт

РИА Новости06:00

Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года

РБК01:03

Путин подписал закон о введении с 2020 года новой системы винных акцизов

ПРАЙМвчера в 16:15

Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

Известиявчера в 18:41

Путин подписал закон о повышении с 2020 года акцизов на вина

ТАССвчера в 18:19

Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

Телеканал 360°вчера в 17:34

Путин подписал закон об увеличении винных акцизов

Life.ruвчера в 18:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 18:01, Вашингтон
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Происшествия

На Сахалине девочка из дома-интерната умерла от ожогов

30 сентября в Тымовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ЦРБ в Тымовском умерла 15-летняя девочка - воспитанница Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
АСТВ 17:42
Здоровье

Девочка с «маской Бэтмена» прилетела в Россию, где ее будут лечить. Видео

Мир узнал о девочке благодаря интернету. Мама девочки создала аккаунт в Инстаграме, где рассказывает историю дочери.
Sputnik Кыргызстан 02:53
Шоу-бизнес

Рики Мартин в четвертый раз станет отцом

Рики Мартин стал отцом мальчиков-близнецов Маттео и Валентино в 2008 году — их родила суррогатная мать.
Salt Mag 05:21
Общество

Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников

Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Экономика

Летать по России в обход Москвы разрешили без налогов

В России для всех внутренних авиарейсов, пролегающих в обход московских аэропортов, отменили налог. Об этом сообщает «Парламентская газета».
Lenta.ru 17:21
Культура

Первый канал назвал дату выхода нового сезона шоу «Голос»

Народные новости 16:11
Авто

Новый кросс-хэтчбек Suzuki S-Presso поступил в продажу

Компактный пятидверный хэтчбек длиной 3,57 метра (чуть больше "Дэу Матиза") по последней моде стилизован под паркетник.
Wroom.ru 04:53
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой во второй раз

Актриса поделилась радостной новостью с поклонниками: она снова стала мамой. Роды Марии Мироновой прошли в одной из клиник Греции.
StarHit.ru 13:20
Космос

«Роскосмос» планирует создать многоразовый космический грузовик

Гендиректор Космокурса Павел Пушкин, когда-то работавший менеджером центра имени Хруничева, назвал Арго ответом на многоразовый транспортник Dragon компании SpaceX.
ИжевскИнфо.РУ 07:12
Спорт

Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике

Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

С 1 февраля 2020 года WhatsApp перестанет поддерживать мессенджер на устаревших операционных системах, сообщается в блоге разработчиков.
Lenta.ru 12:42
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru 11:28
Политика

США расширили санкционные списки россиян

США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Известия 03:52
Армия и оружие

Молодая военнослужащая погибла от взрыва гранаты в Донбассе

Военнослужащая 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины "Айдар" Анастасия Витовская погибла в Донбассе, сообщает батальон на своей странице в Facebook.
Народные новости 09:28
Политика

Зеленский заявил, что расследования дела против Байдена не будет

Украина не станет проводить расследование деятельности американского сенатора Джо Байдена и его сына Хантера по приказу президента США Трампа, заявил 30 сентября украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM 16:50
Энергетика

CNPC обнаружила новые запасы нефти и газа в Китае

На северо-западе страны компания нашла месторождение нефти, разведанные запасы которого оцениваются в 358 млн тонн, а предполагаемые - в 693 млн тонн, сообщает CNPC.
Интерфакс 05:18
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Здоровье

В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина

Российская газета 09:33
Политика

Герхарду Шредеру отказали в приглашении на прощание с Шираком

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер хотел посетить церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, однако его запрос был отклонен.
Lenta.ru 07:51
Шоу-бизнес

Лобода показала, как кормит грудью ребенка от Тиля Линдеманна

Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фото, на котором показала младенца, которого она кормит грудью.
Московский Комсомолец 04:23
Армия и оружие

В России стартовал осенний призыв на военную службу

Осенний призыв на военную службу стартовал в России: армию должны пополнить около 132 тысяч человек, что на полтысячи меньше, чем в прошлом году.
РИА Новости 17:24
Политика

Вице-спикер сейма Польши узнала о запрете въезда в Россию

Как сообщила «Польскому радио» вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская, во время своей поездки в Белоруссию 29 сентября она узнала, что ей запрещён въезд в Российскую Федерацию.
REGNUM 10:24
Музыка

За что Соловьев жестко раскритиковал новую песню Гребенщикова

Газета.Ru 15:33
Политика

Саудовский принц объяснил, почему ПВО не отразили атаки на НПЗ

Газета.Ru 04:28
Политика

Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

Коммерсантъ вчера в 11:34
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Происшествия

Мосгорсуд приговорил актера Устинова к 1 году условно

Российская газета 05:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное