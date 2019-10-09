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ForPostВ России может подорожать вода в бутылках
Цена на воду в бутылках может резко увеличиться, если введут обязательную блокировку бутилированной воды. Как пишет vse24.ru, дата запуска этого эксперимента ещё неизвестна, но общественники уже бьют тревогу: такое решение может быть чревато резким ростом цен.
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До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания.
— Виктор Евтухов, российский политикРБК вчера в 19:35
с чего всё началось
Эксперимент без даты Минпромторг разработал проект постановления правительства, предполагающий проведение в России эксперимента по маркировке минеральной и питьевой воды.Известиявчера в 17:01
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Минпромторг отреагировал на заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки
RT на русскомвчера в 21:58
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