Экономика

ForPostForPostВ России может подорожать вода в бутылках

Цена на воду в бутылках может резко увеличиться, если введут обязательную блокировку бутилированной воды. Как пишет vse24.ru, дата запуска этого эксперимента ещё неизвестна, но общественники уже бьют тревогу: такое решение может быть чревато резким ростом цен.
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Виктор Евтухов
До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания.
— Виктор Евтухов, российский политикРБК вчера в 19:35
с чего всё началось

Стоп, кран: россиян предупредили о перебоях с поставками импортной воды

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В Минпромторге оценили опасения о перебоях в поставках импортной воды

Газета.Ruвчера в 22:26
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