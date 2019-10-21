Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин предложил поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк

В середине сентября Союз производителей алкогольной продукции предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену на водку до 233 рублей за 0,5 л. В начале октября стало известно, что Минфин намерен изучить вопрос о повышении минимальной розничной цены на алкоголь с 2020 года, пишет «Газета.ру».
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с чего всё началось
Ранее 21 октября на федеральном портале
 проектов правовых актов был опубликован проект приказа Министерства финансов, согласно которому с 1 января 2020 года в стране может вырасти минимальная розничная цена на водку и коньяк.
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