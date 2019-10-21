с чего всё началось

В середине сентября Союз производителей алкогольной продукции предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену на водку до 233 рублей за 0,5 л. В начале октября стало известно, что Минфин намерен изучить вопрос о повышении минимальной розничной цены на алкоголь с 2020 года, пишет «Газета.ру».

Минфин предложил поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк

Политика Нетаньяху не смог сформировать правительство Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство и вернул мандат на создание правительства президенту страну Реувену Ривлину.

Шоу-бизнес Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.

Экономика Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1% Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.

Армия и оружие Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром» 1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».

Экономика Акции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10% Цена акций «Яндекса» стала расти после того, как правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило ввести ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.

Шоу-бизнес Мать Заворотнюк пришла на кладбище Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.

Политика Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.

Общество В ассоциации «Росчайкофе» прокомментировали исследование чая Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с НСН прокомментировал исследование чая в пакетиках, проведённое всероссийским союзом потребителей «Росконтроль».

Гаджеты Xiaomi выпустил прошивку MIUI 11 Несколько мобильных устройств Redmi и Xiaomi получили новую версию прошивки MIUI 11.

Общество Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.

Общество Юлия Величко извинилась за фото банок с икрой Председатель регионального совета сторонников Мурманского отделения партии «Единая Россия» Юлия Величко на своей странице в Instagram извинилась перед земляками за фото с банками икры.

Футбол Гончаренко назвал самую интересную команду РПЛ Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.