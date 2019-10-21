Экономика
ИзвестияМинфин предложил поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк
В середине сентября Союз производителей алкогольной продукции предложил Министерству финансов России увеличить минимальную розничную цену на водку до 233 рублей за 0,5 л. В начале октября стало известно, что Минфин намерен изучить вопрос о повышении минимальной розничной цены на алкоголь с 2020 года, пишет «Газета.ру».
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с чего всё началось
Ранее 21 октября на федеральном портале проектов правовых актов был опубликован проект приказа Министерства финансов, согласно которому с 1 января 2020 года в стране может вырасти минимальная розничная цена на водку и коньяк.Известия16:04
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Шоу-бизнес
Мать Заворотнюк пришла на кладбище
Мать актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком головного мозга 4 степени, заметили на Даниловском кладбище.
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Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным
Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
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Гаджеты
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Общество
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Политика
Цукерберг заявил о попытках России вмешаться в выборы США в 2020 году
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил NBC News, что его компания обнаружила попытки Ирана и России вмешаться в президентские выборы в США в 2020 году.
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением о том, кто из лидеров РПЛ демонстрирует самый привлекательный футбол.
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Кино
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Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Общество
Детей освободят от платы за вывоз мусора
В России предложили снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.