Экономика

RT на русскомRT на русскомВ ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заявил, что в России могут начать выпускать монеты номиналом 50 рублей. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».
Читать в источнике
Комментировать259
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известия01:26

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, почему не нужно чеканить 50-рублевую монету

Комсомольская правда08:13

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

RT на русском04:10

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

Газета.Ru01:01

ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб

РБК03:53

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Lenta.ru03:16

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Известия01:26

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

РИА Новости03:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия 15:30
Фигурное катание

Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
RT на русском 12:05
Политика

США расширили санкционные списки по Кубе

Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.
ТАСС 17:22
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Теннис

Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Lenta.ru 17:29
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Политика

Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru 15:41
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости 14:13
Политика

Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
REGNUM 13:21
Футбол

Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020

Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Bethub.org 16:40
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru 16:36
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Общество

Цискаридзе попросил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручит проработать совместные предложения по линии Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны о возможной отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение.
РИА Новости 12:08
Политика

Нормандский саммит пройдет 9 декабря в Париже

Саммит нормандского формата с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.
Вести.Ru 11:09
Общество

Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»

Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".
Газета.Ru 17:56
Общество

Галкин записал видеообращение после сообщений о запрете концертов

РИА Новости 14:50
Футбол

Гол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче

RT на русском 14:23
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Футбол

Хачатурянц заявил, что российским арбитрам поднимут зарплату

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что российским футбольным арбитрам планируют поднять зарплаты.
RT на русском 16:59
Футбол

Стали известны десять участников Евро-2020

Всего в турнире примут участие 24 команды. Чемпионат Европы состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года.
РБК 01:25
Общество

Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

В результате введения санкций счета в Wells Fargo были заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
РИА Новости 16:36
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Политика

Трамп назвал двойными стандартами признание Стоуна виновным во лжи

Президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов признание присяжными его бывшего советника Роджера Стоуна виновным по всем пунктам обвинения в деле о даче ложных показаний конгрессу.
РИА Новости 12:53
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Происшествия

Двое военных на Украине погибли при взрывах на складах в Балаклее

Во время уничтожения боеприпасов на складах Центральной артиллерийской базы Вооруженных сил Украины в городе Балаклея (Харьковская область) погибли двое военнослужащих.
РБК 09:58
Экономика

Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.
Интерфакс вчера в 00:54
Гаджеты

Motorola представила обновленную раскладушку Razr

Motorola выпустил обновленную версию своего легендарного раскладного телефона Razr.
iReactor 17:57
Политика

Помпео резко ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Политик заметил, что у стран не было идеальных отношений Государственный секретарь США Майк Помпео дал оценку словам президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" в Североатлантическом альянсе.
SM News 14:52
Общество

Американский суд оставил россиянина Буркова под арестом

Россиянин Алексей Бурков, экстрадированный в США, останется под арестом до суда.
Известия 14:34
Армия и оружие

В Минобороны заявили об отсутствии примеров мужеложства в армии

В Министерстве обороны России заявили о том, что в армии нет примеров мужеложства.
РБК 12:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное