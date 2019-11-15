с чего всё началось

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.

В России может появиться 50-рублевая монета

Общество Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Происшествия Убитую аспирантку СПбГУ похоронили на Кубани В станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой доцентом Олегом Соколовым в Санкт-Петербурге 7 ноября.

Политика Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях по охране Государственной границы Белоруссии, который автоматически продлевался каждые пять лет.

Политика Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли 25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Общество Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.

Общество Мединский признал некомпетентность Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.

Политика Боливия выгоняет венесуэльских дипломатов Венесуэльский дипломатический корпус уже попросили покинуть страну. Об этом сообщила глава боливийского МИД Карен Лонгарик.

Политика Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать Европейский союз более независимым от НАТО в сфере обороны, внеся поправки в статью Договора о Европейском союзе, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в ЕС.

Футбол Швеция в ожесточенном матче отобрала у Румынии путевку на Евро-2020 15 ноября на «Национальном стадионе» в городе Бухарест (Румыния) был разыгран матч 9-го тура группы F отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 между национальными сборными Румынии и Швеции.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова рассказала о неожиданной беременности от Джигана Девушка, которая между прочим имеет уже троих детей, призналась, что хотела "замутить мальчика" только через полгода и поэтому беременность, хоть и оказалась желанной, но стала неожиданной.