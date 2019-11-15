Экономика
REGNUMВ России может появиться 50-рублевая монета
Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
Читать в источнике
Оценить193
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру» в пятницу, 15 ноября.Известия15 ноября в 01:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выиграла этап Гран-при в Москве
Общество
Девятилетняя барабанщица покорила Сеть кавером хита Nirvana
Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл из Великобритании покорила пользователей Сети, исполнив кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana.
Политика
Климкин назвал успехом Путина разведение сил в Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в Фонтанку попал на видео
Момент падения автомобиля в реку Фонтанку в Петербурге засняли камеры видеонаблюдения.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Политика
Помощник Зеленского заявил о последнем этапе передачи кораблей Россией
Процесс передачи кораблей ВМС Украины, задержанных год назад Россией в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Политика
Российский поэт признался, что финансирует армию Украины
Российский поэт Орлуша (настоящее имя — Андрей Орлов), являющийся уроженцем Пермского края, заявил о полной поддержке Украины в конфликте на Донбассе, а также раскритиковал присоединение Крыма к РФ.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Футбол
Черчесов объяснил разгром от Бельгии желанием сыграть в свой футбол
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение команды в отборочном матче чемпионата Европы по футболу 2020 года против Бельгии.
Гаджеты
«Microsoft» закрывает Cortana для iOS и Android
«Microsoft» заявила, что приложение голосового помощника Cortana с 31 января 2020 года будет не доступно для устройств на базе iOS и Android.
Общество
Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца
Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Происшествия
В Рязанской области упал военный беспилотник
Беспилотный авиационный комплекс «Орион» упал в поселке Листвянка Рязанской области, сообщил ТАСС следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Культура
К юбилею «Ну, погоди» студия «Союзмультфильм» выпустит новые серии
К 50-летнему юбилею устроят выставку Чебурашка и все-все-все, а также грандиозный концерт 50 лет любимым героям Союзмультфильма.
Происшествия
Под Саратовом обрушилось здание, есть пострадавшие
В Саратовской области обрушилось здание ангарного типа. Под завалами оказались четыре человек, в том числе один ребенок.
Хоккей
Панарин установил личный рекорд в НХЛ по числу игровых минут за матч
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провел рекордный для себя матч НХЛ по количеству игрового времени.
Автоспорт
Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.
Происшествия
В жилом доме в Приморье обрушилась стена
В жилом доме на улице Пушкина города Уссурийска в Приморском крае вечером 16 ноября обрушилась стена, сообщается на сайте городской администрации.
Происшествия
Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 миллион рублей
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
По информации Esquire картина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли собрала в прокате по всему миру уже больше миллиарда долларов.
Политика
ЦИК Белоруссии пообещал жестко реагировать на провокации на выборах
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что власти будут жестко реагировать на возможные провокации на избирательных участках во время проведения парламентских выборов в стране.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Общество
В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Экономика
Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара
Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Футбол
С кем может сыграть сборная России в финальной части Евро-2020: соперники
Принцип распределения связан только с выступлением сборных в квалификации: Корзина 1: шесть лучших по набранным очкам команд, занявших первые места в группах отбора Евро-2020.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Футбол
Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.