с чего всё началось

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

Происшествия В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.

Политика Матвиенко сообщила о планах реконструкции кубинских железных дорог Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пребывания с визитом в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог, реализация которого позволит качественно изменить транспортную инфраструктуру республики.

Политика Госдеп осудил попытки Ирана отключить интернет Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что США осуждают попытки иранских властей отключить интернет в стране.

Футбол Албания – Франция: прогноз на отборочный матч ЕВРО-2020 Что касается Албании, то в четырех домашних матчах квалификации, "горные орлы" не сумели забить только в одном, проиграв Турции 0:2. На своем поле албанцы традиционно играю неплохо, заставляя соперников нервничать.

Происшествия СК проверит инцидент на лекции историка Соколова Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Здоровье Кардиолог объяснил опасность вейпов Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.

Футбол Ашот Хачатурянц: «Многие арбитры просто нищенствуют» Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц в интервью «СЭ» прокомментировал предложение президента РФС Александра Дюкова изменить систему оплаты судей.

Космос Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.

Общество В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов Если один из супругов продал общее имущество без согласия другого во время брака, при разводе доля причитающегося ему имущества должна быть уменьшена, считают авторы законопроекта.

Политика Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.

Экономика Первый российский планшет: Будущее теряется в тумане Главным тормозом развития отечественного производства микропроцессоров является не столько неспособность кураторов из "Ростеха" коммерциализировать отечественную отрасль чипов, сколько низкая рентабельность подобных проектов, реализация которых не дает топ-менеджерам миллионных зарплат.