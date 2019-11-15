с чего всё началось

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.

В России может появиться 50-рублевая монета

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