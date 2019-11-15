с чего всё началось

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.

В России может появиться 50-рублевая монета

Политика Вучич госпитализирован из-за проблем с сердцем «Генеральный секретариат президента Сербии оповещает общественность, что президент Александр Вучич поздно вечером 15 ноября госпитализирован в Военно-медицинскую академию из-за кардиоваскулярных проблем», — говорится в пресс-релизе.

Политика В Крыму ответили на планы Навального о повторном референдуме Сегодня уже даже Европа признает легитимность референдума, который прошел в строгом соответствии на тот момент с Конституцией Украины и Конституцией Автономной Республики Крым.

Общество Мединский заявил о неэффективной работе Фонда кино Министр культуры России Владимир Мединский 16 ноября заявил о том, что Фонд кино и профильный департамент Министерства культуры РФ не справляются с продвижением отечественных фильмов в малых городах страны и за границей.

Общество В Москве скончался легендарный пожарный Виктор Климкин МЧС России сообщило, что в Москве в возрасте 62 лет скончался генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Иванович Климкин.