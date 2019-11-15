Экономика

REGNUMREGNUMВ России может появиться 50-рублевая монета

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
Читать в источнике
Комментировать328
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известия15 ноября в 01:26

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, почему не нужно чеканить 50-рублевую монету

Комсомольская правда15 ноября в 08:13

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

Газета.Ru15 ноября в 01:01

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

РИА Новости15 ноября в 03:59

ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб

РБК15 ноября в 03:53

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Lenta.ru15 ноября в 03:16

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Известия15 ноября в 01:26

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

RT на русском15 ноября в 04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:26, Ашберн
Происшествия

СК начал проверку по факту смерти Никиты Исаева

РБК вчера в 07:21
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
РИА Новости вчера в 22:09
Политика

Главы делегаций США и Китая обсудили первую часть торговой сделки

Главы делегаций Китая и США на торговых переговорах вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора обсудили основные вопросы первой части торгового соглашения между двумя странами.
РБК вчера в 22:51
Технологии

Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Вести.Хайтек 15 ноября в 08:33
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 15 ноября в 06:25
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor вчера в 07:14
Общество

На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»

Кот Виктор, хозяину которого, Михаилу Галину, было отказано в проносе животного в салон самолета Москва — Владивосток, провел занятие в тренажерном зале с командой Континентальной хоккейной лиги «Адмирал».
РБК 14 ноября в 07:36
Экономика

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos.
Известия вчера в 23:45
Хоккей

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов переиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:16
Здоровье

Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые с тревогой сообщили о начале глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Ugpressa.ru вчера в 15:24
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Шоу-бизнес

Пропавшая актриса Татьяна Доронина нашлась в больнице

Помощник актрисы Игорь Орба заявил, что Татьяна Доронина находится в больнице на плановом лечении. Ее должны выписать к 21 ноября.
RuNews24.ru 15 ноября в 07:16
Единоборства

Лобов нокаутирован Найтом на турнире по кулачным боям

Ирландец российского происхождения и спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов потерпел поражение в поединке против Джейсона Найта на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC9.
Вести.Ru 00:52
Футбол

Сербия — Украина: убедительная статистика украинцев не впечатлила букмекеров

В прошедшем 7 июня 2019 года матче квалификации ЧЕ-2020 украинцы разгромили сербов со счетом 5:0. Кроме того, Сербия обходится без побед над Украиной в последних 5 встречах; Украина не проигрывает в последних 10 играх и выигрывает в трех последних матчах во всех турнирах.
Bookmaker-ratings.ru 15 ноября в 07:35
Футбол

Черчесов объяснил домашний разгром сборной от бельгийцев

Сборная России пропустила четыре гола в отборочном матче чемпионата Европы по футболу – 2020, поскольку изначально планировала играть в открытый футбол с бельгийцами.
Известия вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал успехи дочери Лизы в изучении французского языка

На днях шоумен показал поклонникам успехи дочери в изучении французского языка в новом видео.
OAnews 00:00
Автоспорт

Квят озадачила потеря темпа в квалификации

Просто в целом немного хуже стало сцепление с трассой – это не то, чего я ожидал в квалификации.
Motorsport.com Россия вчера в 15:10
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Общество

В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин

Московский Комсомолец вчера в 05:11
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Хоккей

Панарин побил собственный рекорд по времени на льду в матче НХЛ

Газета.Ru 00:45
Транспорт

В России предложили поднять цены на шипованные шины

Реальное время 15 ноября в 11:32
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о запрете концертов

БИЗНЕС Online 15 ноября в 15:22
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Происшествия

На Кубани похоронили Анастасию Ещенко

Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Russia News вчера в 06:40
Политика

В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
REGNUM вчера в 19:37
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК вчера в 18:00
Спорт

В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Взгляд.ру вчера в 22:38
Происшествия

В Крыму отчим признался в убийстве пропавшей пятилетней дочки

По данным следствия, мужчина признался в убийстве ребенка на допросе. Его показания подтвердились на месте, где нашли тело девочки.
Общественное телевидение России 15 ноября в 02:43
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное