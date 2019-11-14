с чего всё началось

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.

В России может появиться 50-рублевая монета

Происшествия Историк Соколов участвовал в следственном эксперименте в бронежилете Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, доставили на набережную реки Мойки для проведения следственных действий.

Шоу-бизнес Актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Общество Кардиолог прокомментировал смерть политика Исаева Кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев прокомментировал смерть политика Никиты Исавева. Об этом сообщает телеканал 360.

Происшествия На Урале жильцы заливаемого кипятком дома заперли рабочих в подвале В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях.

Футбол Определены 16 из 24 участников Евро-2020 По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в субботу, 16 ноября, стали известны уже 16 из 24 участников финальной стадии турнира.

Авто АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Политика Трамп начал проходить медобследование Президент США Дональд Трамп проходит ежегодное плановое медицинское обследование в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Происшествия В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.