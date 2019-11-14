Экономика

REGNUMREGNUMВ России может появиться 50-рублевая монета

Центральный банк Российской Федерации допустил выпуск в стране монеты номиналом 50 рублей, об этом 15 ноября сообщает «Газета.ру» со ссылкой на замдиректора департамента наличного денежного обращения регулятора Владимира Демиденко.
Читать в источнике
Комментировать324
с чего всё началось
Замдиректора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко рассказал об условиях выпуска 50-рублевой монеты, пишет «Газета.ру
» в пятницу, 15 ноября.
Известия15 ноября в 01:26

Подробнее о событии

ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб

РБК15 ноября в 03:53

В ЦБ заявили о возможности начала выпуска монеты номиналом 50 рублей

RT на русском15 ноября в 04:10

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

РИА Новости15 ноября в 03:59

Эксперт рассказал, почему не нужно чеканить 50-рублевую монету

Комсомольская правда15 ноября в 08:13

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Lenta.ru15 ноября в 03:16

Центробанк допустил выпуск 50-рублевой монеты

Известия15 ноября в 01:26

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

Газета.Ru15 ноября в 01:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика

В МИД РФ прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

В МИД РФ не увязывают передачу Украине задержанных в Керченском проливе кораблей с предстоящим саммитом в «нормандском формате», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российского МИДа.
Rambler News Service вчера в 10:39
Происшествия

СБУ сообщила о задержании главы Укрэксимбанка

Глава правления Укрэксимбанка Александр Гриценко был задержан правоохранителями, а не похищен, как сообщалось ранее.
BFM.ru вчера в 09:52
Технологии

Квантовый компьютер Google способен решить задачи вселенского масштаба

Квантовый суперкомпьютер Google решил задачу, которую не способен решить ни один его аналог в мире.
МонаВиста 15 ноября в 06:56
Авто

Как обманывали покупателей машин в СССР и делают это сегодня

Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя.
Pravda.Ru вчера в 04:31
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят в ее родной станице на Кубани

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, похоронят в ее родной станице в субботу, отпевание назначено на 11:00 мск, сообщил РИА Новости председатель квартального комитета станицы Старовеличковской Калининского района Краснодарского края Евгений Тарасенко.
РИА Новости 15 ноября в 03:57
Армия и оружие

В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны ВСУ вблизи Петровского

Rambler News Service вчера в 03:38
Футбол

Что сказал Черчесов после матча Россия — Бельгия

В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» по окончании матча квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года между сборными России и Бельгии состоялась пресс-конференция.
RT на русском вчера в 14:26
Политика

Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Российская газета вчера в 22:40
Культура

Никита Михалков провел мастер-класс для петербуржцев

Петербургский дневник вчера в 11:34
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 15 ноября в 10:32
ЖКХ

В Благовещенске возникли проблемы с водоснабжением

В многоэтажных домах Благовещенска из-за снижения уровня реки Амур и ледостава возникли проблемы с водоснабжением, сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
RT на русском вчера в 10:34
Транспорт

В России предложили поднять цены на шипованные шины

Реальное время 15 ноября в 11:32
Происшествия

В жилом доме в Приморье обрушилась стена

В жилом доме на улице Пушкина города Уссурийска в Приморском крае вечером 16 ноября обрушилась стена, сообщается на сайте городской администрации.
Российская газета вчера в 22:27
Происшествия

В Якутии разыскивают участников перестрелки в Айхале

Ранее Минздрав Якутии информировал, что в субботу один человек погиб и двое получили ранения в перестрелке между работниками рынка в поселке Айхал, состояние госпитализированных мужчин оценивается как средней тяжести.
РИА Новости вчера в 07:30
Кино

Сборы «Джокера» в прокате достигли миллиарда долларов

Мировые сборы «Джокера» (Joker) достигли одного миллиарда долларов.
Профиль вчера в 10:35
Общество

Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

Из-за санкций счета в Wells Fargo оказались заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
РИА Новости 15 ноября в 16:36
Общество

Еремин день: что запрещено делать 17 ноября

17 ноября считался «темным» днем на Руси. Рассказываем, от каких дел сегодня следует отказаться.
Волгоградская правда вчера в 22:59
Здоровье

Кардиолог объяснил опасность вейпов

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью телеканалу "360" объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 18:07
Космос

Adidas первой протестирует обувь в космосе

Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
Forbes 07 ноября в 19:01
Здоровье

Новый руководитель НИИТО Новосибирска просит штат и новые площади

«Сегодня можно говорить о достижении промежуточных результатов в решении очень важной для региона задачи», — констатирует Андрей Корыткин и дипломатично благодарит директора АНО «Клиника НИИТО» за поддержку и профессионализм.
Medvestnik.ru 15 ноября в 07:13
Политика

Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
РИА Новости 15 ноября в 12:37
Происшествия

В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей

В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей.
РБК вчера в 16:36
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Известия вчера в 20:45
Общество

Девятилетняя барабанщица покорила сеть, исполнив кавер песни Nirvana

Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия

Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области

RT на русском вчера в 10:58
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Наука

Ученые Севастополя первыми за 30 лет изучат места древних кораблекрушений у берегов Сирии

Научный руководитель экспедиции Лебединский уточнил, что следующая поездка в Сирию, во время которой планируется приступить непосредственно к обследованию морского дна, запланирована на декабрь этого года.
ТАСС Наука вчера в 01:13
Наука

Учёные исследовали генетические линии жителей Финляндии

Учёные Университета Турку и Хельсинкского Университета исследовали генетические линии жителей Финляндии.
Дни24 вчера в 12:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное