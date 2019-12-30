Экономика
RT на русскомВ России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона. Как сообщают «Известия», альтернативным вариантом может стать субсидирование существующих авиакомпаний.
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с чего всё началось
Деньги есть Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех" прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.Известия16:01
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Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши
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