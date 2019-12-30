Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона. Как сообщают «Известия», альтернативным вариантом может стать субсидирование существующих авиакомпаний.
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с чего всё началось

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Деньги есть Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех" прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.
Известия16:01

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Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Известия16:01

В России хотят создать авиакомпанию для полетов в ДФО и обратно по доступным ценам

ТАСС17:56

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

РБК20:26

В России обсудят создание авиакомпании для Дальнего Востока

РЕН ТВ17:40

Правительство обсуждает создание новой авиакомпании на Дальнем Востоке

Коммерсантъ21:15

Правительство задумалось о лоукостере для Дальнего Востока

Lenta.ru20:22

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

RT на русском21:21
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:37, Ашберн
Культура

«Еле стоит»: музыкальный критик резко высказался о концертах Пугачевой

РИА Новости 17:44
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками

Lenta.ru 21:01
Музыка

Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube

В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Discover24 08:04
Общество

В Хабаровском крае эвакуируют детские сады из-за сообщений о бомбах

REGNUM 20:21
Хоккей

Что говорит Валерий Брагин о результатах молодёжной сборной России на МЧМ-2020

Молодёжная сборная России потерпела поражение от команды США (1:3) на МЧМ-2020 и опустилась на второе место в турнирной таблице группы В. После окончания встречи главный тренер россиян Валерий Брагин рассказал, что пока не получается у команды.
Чемпионат 16:59
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Известия 20:06
Авто

Два автогиганта отзовут 640 тысяч машин в России

Южнокорейские автогиганты Hyundai Motor и Kia Motors объявили об отзыве 640 тысяч автомобилей в России из-за различных дефектов.
Lenta.ru 21:23
Происшествия

На Сахалине неадекватный мужчина заволок в подъезд полуголую женщину

REGNUM 07:32
Авто

Как экономическая ситуация влияет на планы россиян купить автомобиль

Опросив россиян, агентство «АвтоСТАТ» и журнал «За рулем» выяснили, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на их планы по покупке автомобиля.
Автоновости дня 14:30
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер вчера в 13:39
Политика

ФСБ задержала готовивших теракты в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ РФ на основании информации, предоставленной США, 27 декабря задержали двух россиян, готовивших теракты в Петербурге.
BFM.ru 11:37
Происшествия

ФСИН сняла электронные браслеты с сестер Хачатурян

Сотрудники ФСИН сняли электронные браслеты с Крестины и Ангелины Хачатурян, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 07:45
Авто

Составлен рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок 2020 года

Автомобильные специалисты составили рейтинг самых ожидаемых новых автомобилей в следующем году.
МедиаПоток вчера в 07:45
Общество

Путин повысил МРОТ с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года в России повышается минимальный уровень оплаты труда. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
ТВ Центр вчера в 10:00
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru вчера в 14:09
Политика

Зеленский встретил освобожденных в Донбассе украинцев

РИА Новости 15:19
Армия и оружие

СМИ сообщили об эвакуации российских военных на вертолёте после драки с американскими наёмниками

СМИ заявили об экстренной эвакуации российских военных после драки с американскими наёмниками.
Avia.pro вчера в 02:39
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru 08:30
Кино

Фильм «Холоп» возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" стал лидером российского проката, собрав 315,5 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 18:04
Общество

СМИ сообщили о предстоящей отставке вице-президента Сбербанка

Вице-президент Сбербанка Андрей Шаров до конца года покинет свой пост.
Накануне.Ru 18:35
Общество

Курившему 50 лет самокрутки мужчине пришили искусственный язык

Генри Приддинг на протяжении 50-ти лет курил самокрутки. В 62 года у него начались проблемы с приемами пищи. Врачи выявили, что у Генри рак.
РЕН ТВ 21:03
Единоборства

Фёдор Емельяненко нокаутировал Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко одержал верх над представителем США Куинтоном Джексоном в поединке, проходившем в рамках турнира промоушна Bellator в Сайтаме (Япония).
REGNUM 00:56
Шоу-бизнес

Тимур Батрутдинов в финале проекта «План Б» остался холостяком

В финале проекта «План Б» стало известно о том, что 41-летний шоумен Тимур Батрутдинов остался холостяком.
OAnews 16:00
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
РЕН ТВ 27 декабря в 10:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru вчера в 06:24
Экономика

В Белоруссии исключили отказ от нацвалюты при интеграции с Россией

Белоруссия не намерена отказываться от национальной валюты в рамках программы углублённой интеграции с Россией, заявил первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой.
RT на русском 14:59
Политика

Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши

Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Известия 20:19
Гаджеты

В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч

На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Dgl.ru вчера в 15:49
Хоккей

Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве

ProstoProSport вчера в 23:28
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