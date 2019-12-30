Деньги есть Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех" прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева.

с чего всё началось

Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона. Как сообщают «Известия», альтернативным вариантом может стать субсидирование существующих авиакомпаний.

В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока

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