ЖКХ

ИзвестияИзвестияВ России может появиться единая платежка по ЖКУ

По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными. В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.
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с чего всё началось

Одна на всех: правительство поддержит появление единой платежки

Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».
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