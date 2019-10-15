ЖКХ
ИзвестияВ России может появиться единая платежка по ЖКУ
По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными. В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.
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с чего всё началось
Кабмин планирует поддержать законопроект о едином платежном документе по ЖКУ при условии его качественной доработки. Об этом говорится в проекте отзыва правительства, с которым ознакомились «Известия».Известия17:01
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