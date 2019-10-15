ЖКХ

ИзвестияИзвестияВ России может появиться единая платежка по ЖКУ

По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными. В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.
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с чего всё началось

Одна на всех: правительство поддержит появление единой платежки

Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Эксперт оценила введение единого платежного документа

Газета.Ru11:59

Названа неучтенная опасность новой платежки за ЖКХ

Lenta.ru10:29

Правительство обсуждает новый порядок оплаты ЖКУ

News.ru07:58

Все счета на одной бумажке. Единая платежка за услуги ЖКХ облегчит жизнь россиянам

Телеканал 360°09:15

Эксперт назвала плюсы единого платежного документа

Известия06:35

Эксперт: введение единой платежки за ЖКУ уменьшит споры о справедливости начислений

ТАСС04:07

Адвокат усомнился в пользе единой квитанции за ЖКХ

URA.Ru02:30
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