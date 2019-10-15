ЖКХ
ИзвестияВ России может появиться единая платежка по ЖКУ
По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными. В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.
Читать в источнике
Оценить650
с чего всё началось
Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 19:24, Ашберн
Экономика
Как ФНС действовала в деле «Ладоги»
ФНС заявляла, и эти предположения подтверждены судебными решениями, что в процессе банкротства группы в 2017 году господин Грабар и другие топ-менеджеры ПГ «Ладога» вывели активы (включая здания, оборудование и работников) в новую компанию ООО «Группа Ладога», а затем ПГ «Ладога» инициировала собственное банкротство.
Коммерсантъ 19:11
Политика
Поклонская отреагировала на заявление преемницы Меркель о Крыме
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская отреагировала на слова преемницы канцлера Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр о воссоединении Крыма с Россией.
ФАН 13 октября в 23:49
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Шоу-бизнес
Брежнева пытается заинтересовать Меладзе постельным фото
WomanHit.ru 16:30
Происшествия
На Урале найдена мертвой девушка, поехавшая продавать машину
В поисковом отряде "Прорыв" сообщили, что обнаружили мертвой жительницу Екатеринбурга, отправившуюся пять дней назад продавать свой автомобиль потенциальному покупателю.
Московский Комсомолец 04:26
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
РБК 08:52
Политика
Нетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
Вести.Ru 12:55
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.
Известия вчера в 23:46
Кино
«Джокер» снова возглавил российский прокат
Фильм "Джокер" Тодда Филлипса снова возглавил российский бокс-офис на второй неделе после премьеры, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru вчера в 04:23
Политика
Замгенсека ООН признал нарушением невыдачу виз российским дипломатам
Замгенсека ООН встал на сторону России в споре с США о невыдаче виз российским дипломатам, передает ТАСС.
Газета.Ru 17:59
Футбол
Алвес рассказал о большом количестве расистов в Париже
Бывший защитник французского "Пари Сен-Жемен" Дани Алвес рассказал о расизме в интервью GQ.
Газета.Ru 18:19
Армия и оружие
Сирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском
МонаВиста вчера в 09:56
Кино
Новой женщиной-кошкой в «Бэтмене» станет актриса Зои Кравиц
Американская актриса Зои Кравиц сыграет роль женщины-кошки в новом фильме «Бэтмен».
МИР 24 05:01
Футбол
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба
Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба Василий Вакуленко приобрел ФК СКА Ростов-на-Дону.
Экспресс газета 07:03
Политика
США хотят лишить Россию Северного морского пути
Sputnik Таджикистан 10:32
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Политика
Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве
Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Знаменитый правдоруб может оказаться без итальянского паспорта по вине одного эмигранта, умудрившегося поднять против него целый бунт.
Экспресс газета 12:03
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
Pravda.Ru 05:08
Политика
Киев призвал ЕС ужесточить санкции против России из-за выборов в Крыму
Украина попросила ЕС усилить санкции в отношении России после выборов в Крыму. Об этом рассказал глава украинского МИД Вадим Пристайко.
RT на русском 14:10
Космос
Ученые смоделировали мягкий климат молодой Венеры
Далекое прошлое Венеры смоделировали Майкл Вей (Michael Way) и Энтони Дель Дженио (Anthony Del Genio) из Института космических исследований NASA имени Годдарда.
Naked Science 12 октября в 02:02
Космос
Выход в открытый космос впервые совершат две женщины-астронавта
Астронавты NASA Кристина Кук и Джессика Меир совершат в четверг или в пятницу выход в космос с Международной космической станции (МКС) для замены одного из блоков системы энергопитания.
ТАСС 19:22
Происшествия
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале
Российская газета 15:20
Экономика
Альфа-банк начнет распознавать клиентов по лицу на входе в отделение
«Phygital-формат» (physical+digital) банк планирует внедрить в 100% своих отделений (сейчас сеть насчитывает 420 офисов) в течение трех-пяти лет.
РБК 17:00
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия
Дмитрий Захарченко объяснил свою посадку конфликтом с ФСБ
Во вторник в суде выступил осужденный, который утверждал, что стал жертвой оговора со стороны правоохранителей за то, что раскрыл многомиллиардные хищения, в которых якобы были замешаны сотрудники управления «М» ФСБ России.
Коммерсантъ 16:01