Проект закона о едином платежном документе (ЕПД) депутаты во главе с первым зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергеем Пахомовым внесли в Госдуму 19 июня этого года, следует из базы нижней палаты. Документ вводит два новых понятия – – ЕПД и "расчетный центр".

с чего всё началось

По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными. В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

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