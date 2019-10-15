ЖКХ

REGNUMREGNUMВ России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ

В ЕПД появятся строки за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капитальный ремонт и вывоз мусора. Выставлять единые счета будут «расчетные центры».
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с чего всё началось

Одна на всех: правительство поддержит появление единой платежки

Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

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В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Известиявчера в 19:15

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РИА Новости01:29

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Телеканал 360°вчера в 21:28

Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 20:25

Квитанция ЖКХ изменится до неузнаваемости

Deita.ruвчера в 21:22

Власти нашли способ проследить за ростом тарифов ЖКХ в России

URA.Ruвчера в 19:55

В России могут ввести единую платёжку за услуги ЖКХ

RT на русском01:34
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В Новосибирске таксист силой высадил из машины женщину с ребенком

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В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».
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В штабах и у сторонников Навального проходят обыски по делу ФБК

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РБК вчера в 23:23
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Белый дом требует пересчета умерших и объяснений губернаторов

Глава правительства заявил о подтасовке данных о смертности в ряде субъектов и потребовал от губернаторов письменных объяснений о причинах того, что выделенные в 2019 году на строительство яслей 67 млрд руб. освоены лишь на четверть.
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Происшествия

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REGNUM вчера в 01:05
Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
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США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Происшествия

Трех кошек спасли после частичного обрушения в жилом доме в Приморье

Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник в состоящем из шести подъездов пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло обрушение после хлопка.
РИА Новости 02:24
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Раскрыт размер пенсии, которую получает Борис Моисеев

Ранее СМИ сообщали, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получает пенсию в размере 50 тыс. рублей.
Московский Комсомолец вчера в 19:34
Хоккей

Болельщица исполнила откровенный танец на трибунах во время матча НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» одна из болельщиц исполнила откровенный танец на трибуне.
RT на русском вчера в 11:03
Общество

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Константину Котову

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«Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц

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СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске

РБК вчера в 16:07
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Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров

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Украина назвала свою версию срыва разведения сил в Донбассе

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Общество

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Председатель слушаний, депутат Борис Чернышов напомнил, что два года назад в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров – средств, которые помогают скрыть IP-адрес пользователя, однако на практике такие бразуеры "не придерживаются исполнения законов".
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Происшествия

В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек

В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
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Экономика

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Отсутствие индексации пенсий работающим пенсионерам в России может привести к тому, что заложенные в прогноз до 2022 года параметры повышения выплат не позволят выполнить указ президента Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 07:19
Армия и оружие

Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
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Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
Происшествия

В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана

Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
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Происшествия

В Екатеринбурге автомобиль Subaru сбил девушку и врезался в дерево

REGNUM вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Пятый ребенок актрисы Марии Порошиной оказался не от бывшего мужа

Бывший супруг Марии Порошиной Илья Древнов в эфире программы "Судьба человека" впервые рассказал об отношениях с актрисой, брак с которой просуществовал 17 лет.
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Футбол

Вратарь Кипра: буду болеть за Дзюбу, он расстроился, что не забил мне больше

Хотя Дзюба был по-доброму расстроен, что не смог забить больше.
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Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов

Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
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Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ

Lenta.ru вчера в 21:03
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