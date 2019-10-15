ЖКХ
REGNUMВ России может появиться единая платёжка за услуги ЖКХ
В ЕПД появятся строки за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капитальный ремонт и вывоз мусора. Выставлять единые счета будут «расчетные центры».
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с чего всё началось
Все услуги ЖКХ планируют собрать в единой платежке. Правительство намерено поддержать соответствующий законопроект. Это следует из проекта отзыва кабмина, с которым ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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