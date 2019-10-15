ЖКХ

ИзвестияИзвестияВ России может появиться единая платежка по ЖКУ

По задумке, единая платежка снизит риски хищения средств управляющими компаниями и сделает расчеты более прозрачными. В самой бумаге должны будут появиться следующие строчки: за управление, содержание и текущий ремонт дома, коммунальные услуги и ресурсы, взнос за капремонт и вывоз мусора.
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Единая платёжка по ЖКУ появится в России

News.ru20:24

Власти нашли способ проследить за ростом тарифов ЖКХ в России

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В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Известия19:15

Все в одном: единую платежку за коммуналку хотят ввести в России

РЕН ТВ19:47
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"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
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На пресс-конференции перед выступлением лидер "Ленинград" Сергей Шнуров рассказал о возможной ситуации с роспуском или воссоединением коллектива.
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Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
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Читинец зарезал жену на глазах у детей

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В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек

В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
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Как прошёл визит Путина в Саудовскую Аравию

По итогам визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписано более 20 соглашений, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти и меморандум об упрощении выдачи виз.
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Сборная Украины победила Португалию и вышла на Евро-2020

В рамках 8-го тура отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 сборная Украины дома победила Португалию.
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Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо»

Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
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Трамп ввел санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
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5G-связь может помешать орбитальным спутникам

Например, запуск 5G-связи помешает работе всех метеорологических спутников.
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Сирийская армия начала наступление на курдские территории

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Сергей Пахомов
Актёр
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