Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.

с чего всё началось

В России собираются сделать структуру «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД. Такой информацией во вторник, 19 мая, делится газета «Коммерсантъ». Проект распоряжения кабмина готовят специалисты Минкомсвязи.

В России может появиться единый оператор дорожных камер

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