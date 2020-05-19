Общество

CarsWeek.ruCarsWeek.ruВ России может появиться единый оператор дорожных камер

В России собираются сделать структуру «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД. Такой информацией во вторник, 19 мая, делится газета «Коммерсантъ». Проект распоряжения кабмина готовят специалисты Минкомсвязи.
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с чего всё началось

Рынку камер обеспечат камерность

Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.
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