Общество

CarsWeek.ruCarsWeek.ruВ России может появиться единый оператор дорожных камер

В России собираются сделать структуру «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД. Такой информацией во вторник, 19 мая, делится газета «Коммерсантъ». Проект распоряжения кабмина готовят специалисты Минкомсвязи.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Рынку камер обеспечат камерность

Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.
Коммерсантъвчера в 18:31

Подробнее о событии

Правительство предложило передать «дочке» «Ростеха» контроль над дорожными камерами по всей стране

Дождь05:08

Дочерняя структура госкорпорации «Ростех» может получить контроль над дорожными видеокамерами по всей стране

Эхо Москвы00:37

Татарстану предложили расценки федерального оператора дорожных камер от «Ростеха»

БИЗНЕС Online00:45

Минсвязи предложило сделать «дочку» «Ростеха» единым оператором камер по фиксации нарушений ПДД

Интерфакс03:30

Регионы получили тарифы единого оператора дорожных камер от Ростеха

Компания00:27

Регионам предложили расценки единого оператора дорожных камер от «Ростеха»

Ведомостивчера в 23:07

Рынку камер обеспечат камерность

Коммерсантъвчера в 18:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 09:47, Ашберн
Происшествия

В лаборатории радиологического медцентра в Обнинске взорвался газ

Хлопок газа произошел в радиологическом медицинском центре в Обнинске Калужской области, один человек пострадал.
ТАСС 08:51
6
Политика

Владимир Путин поздравил Михаила Мишустина с выздоровлением

REGNUM 08:25
16
Политика

СБУ отреагировала на интервью Гордона со Стрелковым

Интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и экс-министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) являются его личной инициативой.
Росбалт 07:59
34
Кино

Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью

Evo-rus.com вчера в 15:06
43
Здоровье

Ученые в Израиле не подтвердили влияние прививки БЦЖ на коронавирус

В Израиле вакцинация новорожденных БЦЖ была обязательной с 1955 по 1982 год.
ИА Красная Весна 16 мая в 17:12
15
Гаджеты

Zotac представила компьютер-рюкзак VR GO 3.0

Речь идёт о модели VR GO 3.0, которую представили ещё на международной выставке CES 2020.
Игромания.ру 08:17
Общество

В Челябинске водители скорой помощи потребовали дополнительных выплат

Челябинск, 19 мая 2020, 16:20 — REGNUM В Челябинске водители пятой подстанции скорой помощи требуют дополнительных выплат.
REGNUM 09:20
2
Общество

С начала июня лекарства в России начнут продавать дистанционно

Продавать лекарственные средства на территории Российской Федерации начнут дистанционно.
Первый областной 08:59
1
Общество

Nord Stream 2 обжалует решение Германии по директиве Евросоюза

Как стало известно, компания Nord Stream 2 планирует обжаловать в суде отказ властей Германии вывести газопровод из-под директивы ЕС.
Evo-rus.com 05:10
62
Авто

Представили новый Porsche 911 Targa

После купе и кабриолета дебютирует третий тип кузова нового поколения 911 с полноприводными моделями 911 Targa 4 и 911 Targa 4S.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
1
Политика

Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог

Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.
REGNUM 09:39
3
Авто

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
72
Происшествия

СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости вчера в 05:01
1,1K
Музыка

Новый клип Little Big попал в пятерку самых популярных видео в мире

Менее чем за полторы недели музыкальный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал свыше 35 млн. просмотров на YouTube и попал в топ-5 самых просматриваемых видео в мире.
Повестка дня 08:34
664
Общество

Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста российских водочных брендов

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская".
РИА Новости вчера в 05:40
2,2K
Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Общество

TSMC прекратила принимать заказы Huawei

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), крупнейший контрактным производитель полупроводниковой продукции, прекратила принимать новые заказы от Huawei Technologies.
News.ru вчера в 04:28
48
Экономика

Подготовлен план восстановления экономики России

Правительство подготовило план восстановления экономики России, сообщает «Интефракс» со ссылкой на ознакомившиеся с документом источники.
Lenta.ru 08:54
77
Общество

Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита

На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
32
Происшествия

В Ростовской области задержан глава администрации Азова

REGNUM 05:49
19
Экономика

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики заявил, что инфляция в стране замедляется.
Газета.Ru 09:33
17
Игры

Ремастер Mafia II оказался полным разочарованием для игроков?

REGNUM 08:15
14
Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
87
Футбол

У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус

Пресс-служба московского "Динамо" подтвердила наличие коронавируса у защитника команды Романа Евгеньева.
Вести.Ru 09:14
Общество

Главврач в Перми извинился за передразнивание медика

Главный врач Пермской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Катаев извинился за свое поведение во время общения с одним из медиков, который обращался по поводу выплат за работу с пациентами с коронавирусом.
Rambler News Service 09:42
55
Культура

Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним

Piter.tv 07:40
2
Экономика

Номинальный ВВП России в апреле упал на 28%

В нерабочем апреле номинальный ВВП России (рассчитывается в текущих, а не сопоставимых ценах) составил 6,3 трлн рублей, что на 28% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Новая газета 01:39
229
Экономика

Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00
16
Общество

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

РИА Новости 06:16
61
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
334
Как работают Яндекс.Новости?
Главное