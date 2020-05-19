Общество
CarsWeek.ruВ России может появиться единый оператор дорожных камер
В России собираются сделать структуру «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД. Такой информацией во вторник, 19 мая, делится газета «Коммерсантъ». Проект распоряжения кабмина готовят специалисты Минкомсвязи.
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Минкомсвязь готовит распоряжение правительства о назначении ООО «ГЛОНАСС БДД» единым исполнителем контрактов по установке и обслуживанию камер фиксации нарушений ПДД.Коммерсантъ18 мая в 18:31
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Татарстану предложили расценки федерального оператора дорожных камер от «Ростеха»
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:04, Ашберн
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Ранее сам Гордон заявил, что проводил интервью со Стрелковым и бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской по заданию украинских спецслужб, а «флешки с материалами» находятся в Гааге.
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Первый этап стартует с июня и в этой волне окажутся смартфоны Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9T, Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
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РБК вчера в 23:00
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Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
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Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
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Городской портал Новый Нижний вчера в 17:00
Политика
Bloomberg внесло правку в статью о койко-местах в России после критики
Американское издание Bloomberg внесло правку в статью о числе больничных коек в России после требования российского посольства в США опровергнуть недостоверные данные.
RT на русском вчера в 23:20
Общество
Путин провел совещание с правительством по мерам поддержки населения
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы с участием представителей правительства и различных ведомств.
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Общество
На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
РБК вчера в 21:36
Происшествия
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Газета.Ru вчера в 17:24
Происшествия
Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
ТАСС вчера в 14:02
Футбол
Экс-хавбек «Реала» назвал лучшего игрока в истории
Бывший полузащитник "Реала" и "Барселоны" Роберт Просинечки назвал лучшего игрока в истории мирового футбола, передает BeIn Sports.
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"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
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3DNews 00:03
Экономика
Банки в апреле резко сократили необеспеченное кредитование
По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в апреле этого года выдали 661 000 нецелевых потребительских кредитов на общую сумму 215 млрд рублей.
Ведомости 18 мая в 06:24