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РБК
РБК

В России может появиться единый оператор при газификации домов

Компания «Газпром» может стать единым оператором программ газоснабжения и газификации домов в регионах. С таким предложением выступил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства пообещал поручить правительству проработать данный вопрос.В источнике
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Российская газета

К сезону готовы

Российская газетавчера в 13:02
Коммерсантъ

Правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором

Коммерсантъвчера в 11:16
Вести.Ru

«Газпром» может стать единым оператором газоснабжения и газификации

Вести.Ruвчера в 07:28
РБК

В России может появиться единый оператор при газификации домов

РБКвчера в 07:56
Фонтанка.Ру

Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране

Фонтанка.Рувчера в 07:25
ТАСС

Путин поручит кабмину проработать назначение «Газпрома» единым оператором газоснабжения

ТАССвчера в 07:04
РИА Новости

Миллер пообещал Путину пятилетку «Газпрома» с социальным характером

РИА Новостивчера в 07:31

Эксперт назвал самые защищенные от прослушки телефоны

"При наличии специализированного оборудования, которое при желании может приобрести любой, получение смыслового содержания разговора может происходить практически в режиме реального времени", — отметил эксперт.
Эксперт назвал самые защищенные от прослушки телефоны
Газета.Ru20:56
1

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру
Ведомостивчера в 07:26
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Польша решила арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Следственная группа Национальной прокуратуры Польши обратилась в окружной суд Варшавы с ходатайством о временном аресте троих авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска во время крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
РБК18:35
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Трамп считает махинации на почте самой большой угрозой выборам в США

"Самой большой угрозой нынешним выборам являются непрошеные бюллетени, рассылаемые миллионами и контролируемые губернаторами" Дональд Трамп Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что все прошедшие недавно выборы с использованием голосования по почте оканчивались катастрофой.
REGNUM19:42

Силуанов: сигареты подорожают на 20 руб. при новой ставке акциза

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что для пачки сигарет стоимостью около 120 руб. это будет означать повышение цены примерно на 20 руб. "Примерно это будет стоить около 20 руб. к пачке, если смотреть на стоимость сигарет в размере примерно около 120 руб.", — сказал господин Силуанов журналистам (цитата по "РИА Новости").
Коммерсантъвчера в 13:40
1,3K

«Роскосмос» планирует построить обитаемую базу на спутнике Юпитера

Спутник планеты Юпитер Каллисто госкорпорация "Роскосмос" рассматривает в качестве наиболее перспективного места для строительства третьей обитаемой базы человечества в космосе - после Луны и Марса.
РЕН ТВ20:28
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Парижский суд приговорил к 3 годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева

Бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева в Париже признали виновным по делу об утаивании положительных результатов тестов на допинг российских спортсменов.
Телеканал 360°вчера в 11:47

«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUM15 сентября в 14:54

Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Falcon 9 Block 5 — последняя и финальная версия частично многоразовой ракеты Falcon 9. В рамках предстоящего запуска компания SpaceX постарается в очередной раз посадить первую ступень носителя Falcon 9 на морскую платформу.
Naked Science14 сентября в 11:40