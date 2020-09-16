В России может появиться единый оператор при газификации домов
Смотрите также
Глава СВР обвинил США в организации протестов в Белоруссии
Объем «серых» зарплат в России до конца года может вырасти на 30%
У 75-летнего Евгения Петросяна родился сын
Парижский суд приговорил к 3 годам тюрьмы экс-главу ВФЛА Балахничева
Минтранс предложил ряд поправок в правила дорожного движения
«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ
Саррадж намерен уйти с поста главы ПНС Ливии до конца октября
Дорога в Барнауле провалилась под землю из-за повреждения теплосети
Сына Никаса Сафронова не выпускают из турецкого отеля
Раскрыто содержание возможной предсмертной записки Тесака
В Рыбинске подозреваемый перед убийством двух девочек изнасиловал их
Националист Максим Марцинкевич совершил суицид в СИЗО
Sony назвала цены на новую PlayStation
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Компания «Газпром» может стать единым оператором программ газоснабжения и газификации домов в регионах. С таким предложением выступил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства пообещал поручить правительству проработать данный вопрос.В источнике
Подробнее о событии
Правительство изучит возможность сделать «Газпром» единым газовым оператором
Коммерсантъвчера в 11:16
Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране
Фонтанка.Рувчера в 07:25