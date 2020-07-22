В России предложили создать государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров — взамен они получат пожизненное содержание. С такой инициативой в правительство обратился Союз потребителей.

с чего всё началось

Как отмечает автор инициативы, госфонд будет за собственные средства оценивать стоимость жилья пенсионеров, заключающих соглашения. При этом размер взносов будет определяться исходя из возможностей пенсионеров, он может составить около 20–50 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

В России может появиться госфонд квартир одиноких пенсионеров

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