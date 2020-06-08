Общество

Газета.RuГазета.RuВ России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.
Читать в источнике
Комментировать1,1K
с чего всё началось

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.
РИА Новости01:04

Подробнее о событии

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

ПРАЙМвчера в 20:19

В идее поднять оплату труда россиянам нашли минус

URA.Ru01:36

СМИ узнали о законопроекте о минимальной почасовой зарплате в России

РБК00:22

Депутаты предложили платить работникам в России по 150 рублей в час

Царьградвчера в 22:05

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Коммерсантъвчера в 21:41

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

Lenta.ruвчера в 21:14

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

РИА Новости01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Религия

Православные христиане отмечают день Святого Духа

РИА Новости вчера в 17:57
112
Шоу-бизнес

Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК вчера в 14:41
182
Происшествия

Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ вчера в 18:31
421
Общество

Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов

Предпочтительно, чтобы первенец родился у женщины до 35 лет, объяснила Абаева в интервью для радиостанции "Москва".
Слово и Дело вчера в 10:02
8
Гаджеты

OnePlus выпустят бюджетный «умный» телевизор

Компания OnePlus готовится к выпуску нового телевизора из категории «умные устройства».
NewInform 02:24
Экономика

«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
463
Общество

Росавиация предложит частично возобновить авиасообщение с 15 июля

В субботу, 6 июня, в Росавиации состоялось совещание, в ходе которого было решено направить инициативу о возобновлении международного авиасообщения из ряда городов России в 15 стран.
Мойка78 вчера в 11:00
905
Происшествия

В США автомобиль въехал в протестующих

Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 01:43
43
Общество

Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17

РИА Новости вчера в 19:07
264
Экономика

Минэкономики разработало законопроект о ГЧП

Минэкономики предполагает, что законопроект повысит привлекательность ГЧП и привлечет частные инвестиции.
Коммерсантъ 00:50
Культура

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru вчера в 15:38
386
Общество

В Петербурге откроют непродовольственные магазины

В администрации губернатора Петербурга Александра Беглова сообщили, что с 8 июня в городе откроются непродовольственные магазины.
Neva.Today 06 июня в 07:11
188
Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

REGNUM 02:19
898
Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия вчера в 09:15
58
Армия и оружие

Истребители ВВС Финляндии условно уничтожили российские военные базы

ГЛАС.RU 00:32
44
Общество

РБК: Сбербанк ведет переговоры об увеличении доли в Rambler Group

Сбербанк начал вести переговоры с совладельцем Rambler Group Александром Мамутом о снижении его доли в медиагруппе.
ТАСС вчера в 18:42
2
Политика

В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине

Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости вчера в 16:24
4
Общество

Назван срок появления лекарства от коронавируса в России

Создатели лекарств для борьбы с коронавирусом подали более 90 заявок на получение патента.
Lenta.ru 02:02
1
Общество

Российский музыкант арестован в Берлине по запросу США

Российский музыкант Денис Казначеев был арестован в Берлине за кибермошенничество по запросу США, его обвиняют в отмывании более $1 млн.
RT на русском вчера в 21:41
109
Армия и оружие

«Без боя не уйду». Как летчик-ас Кожедуб сбивал вражеские самолеты

ТАСС 01:15
Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $43 за баррель

Рост мировых цен на нефть в понедельник, 8 июня, пока составил примерно 1,5-2%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 02:08
3
Футбол

Нобель Арустамян: «8 июня Вагнер Лав объявит о переходе в ЦСКА»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал возвращение бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА.
Матч ТВ вчера в 09:34
1
Политика

Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования

В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
3,7K
Здоровье

В Томской области больше 20 медиков заразились коронавирусом

"Выплаты получат все без исключения врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой медицинской помощи, которые заразились коронавирусом, исполняя должностные обязанности", - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
ИА 1-Line 01:18
Армия и оружие

Житель Пальмиры рассказал о принуждении к сотрудничеству боевиками

Террористическая организация ИГ (запрещена в России) принуждала мирных сирийских граждан сотрудничать с боевиками под страхом смерти.
Известия вчера в 23:17
6
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили коронавирус у 105 человек

Сто пять новых случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, 13 пациентов выздоровели, один человек скончался, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:28
5
Общество

В России провели более 12,7 миллиона тестов на коронавирус

В России специалисты провели более 12,7 миллиона тестов на выявление новой инфекции Covid-19.
Gazeta.SPb вчера в 03:00
14
Происшествия

Хищения в «Трансаэро» разобрали по всем статьям

Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Гаджеты

Самый необычный смартфон в мире на Indiegogo оценен в $500

На Indiegogo представили очень необычный в наше время смартфон с премиальным дизайном и невысокой ценой – 500 долларов.
Astera вчера в 06:54
11
Общество

Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное