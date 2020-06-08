Общество
РИА НовостиВ Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается. "Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.РИА Новости01:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Происшествия
Задержанному в Москве стрелку проводят операцию
Врачи проводят операцию мужчине, устроившему стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненому при задержании.
ТАСС 02:23
Происшествия
В Сиэтле автомобиль въехал в протестующих
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Экономика
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
RT на русском 01:53
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило семь миллионов человек, скончались более 400 тысяч человек с диагнозом COVID-19, приводит данные Университет Джонса Хопкинса.
BFM.ru 01:19
Единоборства
Макгрегор рассказал, почему решил завершить карьеру
Inc-news.ru вчера в 12:12
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной отреагировал на слухи о разводе
Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе с Полиной Гагариной. Эту тему СМИ обсуждают уже несколько месяцев.
ТВ Центр 02:33
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Здоровье
На тюменском заводе «Сибнефтемаш» выявлен очаг коронавируса
Тюмень, 8 июня 2020, 10:23 — REGNUM На тюменском заводе «Сибнефтемаш» выявлен очаг коронавируса.
REGNUM 03:23
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали дела об изнасиловании
Потерпевшая по скандальному делу об изнасиловании экс-дознавательница из Уфы дала откровенное интервью телекомпании НТВ, в котором рассказала о своей версии произошедшего.
Российская газета вчера в 12:42
Политика
Герхард Шрёдер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Совет директоров "Роснефти" на заседании 5 июня переизбрал Герхарда Шрёдера своим председателем.
ТАСС 02:48
Общество
Для парка Маяковского в Екатеринбурге разработали фирменный стиль
Эхо Москвы в Екатеринбурге 02:00
Музыка
Лоза ответил на слова Киркорова о своей ненужности
Лоза заявил, что несмотря на то, что сейчас Киркоров «весь в перьях» и очень раскручен, потом его песни будут петь другие артисты.
Телеканал 360° 03:22
Общество
Российские авиакомпании планируют международные полеты с 15 июля
"Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил", - сообщил "Интерфаксу" 7 июня, в воскресенье информированный источник.
Саратов 24 вчера в 11:28
Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
«Центр Хруничева» возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины.
Lenta.ru 01:00
Экономика
Россия вошла в четверку стран с самым доступным для населения газом
Россия заняла третье место среди стран с самым доступным газом.
Экономика сегодня вчера в 21:17
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 05 июня в 04:58
Единоборства
Пакьяо собирается баллотироваться на пост президента Филиппин
Легендарный боксер Мэнни Пакьяо хочет стать президентом Филиппин. Об этом заявил основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум.
Bookmaker-ratings.ru 02:29
Экономика
«Тинькофф» запустил в Германии конкурента Revolut
TCS Group (головная компания Тинькофф Банка и «Тинькофф страхования») запустила в Европе мобильное приложение и карту для управления личными финансами через смартфон .
РБК 03:06
Теннис
Теннисистка Кузнецова рассказала о деградации уехавших из России людей
Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о том, как влияет на людей переезд в другую страну.
Lenta.ru 01:30
Финансы
Хешрейт биткоина приблизился к историческому максиму
Хешрейт биткоина превысил 130 EH/s и приблизился к историческому максимуму в 136,24 EH/s, который был установлен в марте текущего года.
РБК 03:07
Общество
Власти Новой Зеландии отменили все ограничительные меры по изоляции
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возвращения Донбасса
При нынешней власти Украина никогда не сможет вернуть себе Донбасс.
Российская газета 02:18
Шоу-бизнес
Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
VSE42.RU 01:13
Религия
Православные христиане отмечают день Святого Духа
РИА Новости вчера в 17:57
Экономика
В России снятие наличных с карт стало непопулярным
Центральный Банк РФ выпустил статистический бюллетень, из которого следует, что снятие наличных средств стало самой непопулярной операцией по банковским картам в России в первом квартале текущего года.
Вести Подмосковья 03:14
Общество
В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в Заполярье, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
РИА Новости 01:38
Футбол
«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
Спорт-Экспресс вчера в 09:09