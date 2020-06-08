Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

с чего всё началось

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.

В России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Общество За сутки в Москве умер 51 пациент с коронавирусом "В Москве за прошедшие сутки скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 600

Политика Обнуление президентских сроков с опозданием внесли на сайт голосования В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости». 3,4K

Политика Захарова прокомментировала беспорядки в США США на сегодняшний день сталкиваются с последствиями тех тезисов, которые сами продвигали по всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 620

Наука Британские ученые назвали «идеальные условия» для эпидемий Чтобы следить за эпидемиологическими ситуациями на планете, ученые создали специальную систему, которая анализирует имеющиеся сведения о существующих на Земле болезнях. 45

Здоровье В Томской области больше 20 медиков заразились коронавирусом "Выплаты получат все без исключения врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой медицинской помощи, которые заразились коронавирусом, исполняя должностные обязанности", - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Происшествия Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске. 63

Футбол «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче Московский "Локомотив" сыграл вничью со столичным "Динамо" в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Политика В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. 921

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,1K

Происшествия В США автомобиль въехал в протестующих Ранее в американском Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 39

Происшествия Резня под Киевом: Пьяный мужчина убил свою сестру и двух квартирантов В городе Фастов (Киевская область, Украина) пьяный мужчина устроил кровавую резню, в результате которой погибли двое женщин и мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Энергетика Саудовская Аравия после демпинга резко повышает цены на нефть В июле Саудовская Аравия повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов. Об этом предупредили в госкомпании Saudi Aramco. 1

Политика Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ. 45

Здоровье Семь сотрудников больницы Бердска заразились коронавирусом По информации Бердск-Онлайн, коронавирус выявили у сотрудников стоматологического отделения и других отделений БЦГБ. 1

Общество В Берлине арестован DJ Денис Казначеев В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях. 107

Общество В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса "Въезжающие в Мурманскую область из других регионов могут не уходить на двухнедельный карантин, если: находились в обсервации непосредственно перед приездом и имеют подтверждающую справку из обсерватора, сдали тест на коронавирус в первые три дня после въезда и получили отрицательный результат, переболели коронавирусом и имеют подтверждающие медицинские документы", - пояснил Чибис. 3

Общество РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии. 1,9K

Общество Сроки подачи документов в колледжи продлили Срок подачи документов в российские колледжи продлен до 25 августа, заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. 32