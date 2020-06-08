Общество

Газета.RuГазета.RuВ России может появиться минимальная почасовая оплата труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект, который вводит нижний порог почасовой оплаты труда для работающих неполный день и по срочным договорам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующий документ.
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с чего всё началось

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.
РИА Новости01:04

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В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

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Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
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Общество

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Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
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Газета.Ru вчера в 15:38
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Происшествия

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Происшествия

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В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль, после чего водитель вышел из машины и открыл огонь.
РИА Новости 01:01
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Армия и оружие

На Украине рассказали о возможностях США для «удара» по Сибири

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Армия и оружие

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БИЗНЕС Online 02:50
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Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
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Политика

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Армия и оружие

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В Берлине арестован DJ Денис Казначеев

В Берлине по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев. Его обвиняют в отмывании денег и мошеннических действиях.
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News.ru вчера в 22:20
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Общество

Онищенко напомнил о вреде антисептиков

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Экономика

В Совфеде предлагают возобновить выпуск Ту-334 из-за «недостатков SSJ-100»

Как отмечало издание, пассажирский лайнер стал конкурентом самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем его серийное производство так и не было организовано.
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В Сети было опубликовано видео, на котором запечатлен Алексей Панин на похоронах Михаила Кокшенова.
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