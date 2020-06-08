Общество

АМИТЕЛАМИТЕЛМинимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда

Законопроект направили в правительство депутаты Госдумы от ЛДПР На рассмотрение правительства РФ поступил законопроект о введении в России минимальной почасовой оплаты труда, сообщает РИА "Новости". С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР.
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с чего всё началось

В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда

"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.
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