"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона. Согласно документу, эта сумма должна индексироваться раз в год. Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.

с чего всё началось

Законопроект направили в правительство депутаты Госдумы от ЛДПР На рассмотрение правительства РФ поступил законопроект о введении в России минимальной почасовой оплаты труда, сообщает РИА "Новости". С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от партии ЛДПР.

Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда

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