Экономика
Новые ИзвестияВласти обсуждают повышение налога НДФЛ для богатых
По данным одного из собеседников издания, рост ставки НДФЛ на два процентных пункта поможет получить дополнительно 60 млрд руб. Повышение при этом затронет лишь 1% населения.
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
Forbes18 июня в 03:37
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Goroday.ru вчера в 23:06
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Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»
Госкорпорация "Роскосмос" распространила сообщение, что глава Центра проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке нового пилотируемого космического корабля "Орёл".
Московский Комсомолец 12:24
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Эксперты выяснили, что в России электрокары могут быть выгоднее бензиновых авто. Исследование провели аналитики компании Vygon Consulting.
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Известия 13:10
Общество
В Мурманской области смягчили режим ограничений
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Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
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Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка.
Ведомости вчера в 07:16
Шоу-бизнес
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Актриса Анастасия Заворотнюк наконец почувствовала себя лучше – в лечении наметилась ремиссия.
Gazeta.SPb 05:25
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости 10:33
Политика
Посол РФ назвал число россиян в тюрьмах США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, сколько россиян отбывает тюремные сроки в США.
Газета.Ru 14:50
Футбол
Пономарёв: с такой игрой ЦСКА не стоит рассчитывать даже на Лигу Европы
Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв остался недоволен игрой «армейцев» в домашнем матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Чемпионат 14:53
Футбол
«Арсенал» потерпел поражение в матче с «Брайтоном»
«Арсенал» потерпел второе поражение кряду и с 40 очками остался девятым в турнирной таблице.
Metaratings 11:56
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Путин заявил, что эпидемия коронавируса в России отступает
Эпидемия коронавируса в России начала отступать.
ФАН 08:00
Общество
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 05:27
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
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Астраханская область переходит ко второму этапу снятия ограничений
С 21 июня Астраханская область переходит на второй этап снятия ограничений. А это значит, жителей региона ожидают новые послабления.
Канал 7+ 06:29
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
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В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Общество
Деятели искусства и театра призвали главу Минкульта отозвать иск по делу «Седьмой студии»
Что важно знать:По делу "Седьмой студии" проходят режиссер, худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывшая работница Минкульта Софья Апфельбаум, экс-генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский и бывший гендиректор театрального проекта "Платформа" Юрий Итин.
Snob.ru 14:45
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Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит»
Коммерсантъ вчера в 08:12