Экономика
Прецедент-НовосибирскВ России может появиться налог для богатых
В правительстве РФ обсуждают увеличение ставки НДФЛ для жителей с высоким доходом Налог на доходы физических лиц намереваются увеличить до 15 процентов. Эту норму собираются распространить на россиян, зарабатывающих более трех миллионов рублей в год.
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Правительство заявило об отсутствии планов повышать налог на доходы богатых россиян
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