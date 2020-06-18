В правительстве РФ обсуждают увеличение ставки НДФЛ для жителей с высоким доходом Налог на доходы физических лиц намереваются увеличить до 15 процентов. Эту норму собираются распространить на россиян, зарабатывающих более трех миллионов рублей в год.

В России может появиться налог для богатых

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