Экономика

FlashNordFlashNordНалог для богатых может появиться в России

Для россиян, годовой доход которых превышает 3 млн рублей, могут увеличить до 15% ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующую инициативу обсуждают в кабмине, пишут «Известия» со ссылкой на источники. По предварительным оценкам, повышение налога коснется примерно 1% населения.
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