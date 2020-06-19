Экономика
FlashNordНалог для богатых может появиться в России
Для россиян, годовой доход которых превышает 3 млн рублей, могут увеличить до 15% ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующую инициативу обсуждают в кабмине, пишут «Известия» со ссылкой на источники. По предварительным оценкам, повышение налога коснется примерно 1% населения.
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